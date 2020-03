Embarazo y coronavirus: qué pasa con los bebés de las madres enfermas

La aparición de Covid 19 sorprendió al mundo entero, por el avance con el que recorrió los distintos países y por la cantidad de muertes que causó. Como es un virus nuevo, requiere de mucha investigación, por lo que todavía se precisa más tiempo para evaluar las consecuencias que puede llegar a tener.

A pesar de eso, existe cierta información concreta sobre el coronavirus y los embarazos, la cual fue explicada por el doctor Agustín Pasqualini (MN 102009), director médico de Halitus Instituto Médico.

La neumonía en las pacientes embarazadas no parece ser más grave que en el resto de la población para la misma edad

Si bien existen muy pocos datos disponibles de embarazadas afectadas con COVID-19, la evidencia demuestra que la mayoría de las mujeres embarazadas van a experimentar síntomas leves o moderados de resfriado o gripe, como lo son tos; fiebre y, en algunos casos, falta de aliento.

Los síntomas más graves se describen con más frecuencia en personas mayores, inmunosuprimidas y con enfermedades crónicas como diabetes, cáncer y enfermedad pulmonar crónica.

Existe hasta ahora solo un caso reportado de una mujer con COVID-19 que requirió ventilación mecánica cursando las 30 semanas de gestación, luego de lo cual tuvo una cesárea de emergencia y se recuperó bien.

No hay datos que sugieran un mayor riesgo de aborto espontáneo o pérdida temprana del embarazo

Los informes de casos de estudios de embarazo temprano con SARS y MERS no demuestran una relación convincente entre la infección y un mayor riesgo de aborto espontáneo o pérdida del segundo trimestre.

No se registra transmisión vertical (transmisión de madre a bebé intra utero)

La opinión de los expertos es que es poco probable que el feto esté expuesto durante el embarazo. Existe una serie de casos publicada por Chen et al. donde se evalúa el líquido amniótico, la sangre del cordón umbilical, hisopados de garganta neonatales y las muestras de leche materna de madres infectadas con COVID-19 y todas las muestras dieron negativo para el virus.

En otro artículo se da cuenta de la evaluación de las placentas de madres infectadas, que también dieron negativo. No hay evidencia concluyente de transmisión a través de fluidos genitales.

Como no hay evidencia de infección fetal intrauterina con COVID-19, se considera improbable que el virus tenga efectos congénitos en el desarrollo fetal

Esto nada tiene que ver con, por ejemplo, el Virus del Zika, que puede causar un defecto de nacimiento llamado microcefalia u otros problemas del cerebro.

Nacimiento

Existen pocos reportes de casos de parto prematuro en mujeres con COVID-19, pero no está claro si el parto prematuro fue por complicaciones maternas o si fueron producto del virus

El parto pre termino fue predominantemente por indicaciones maternas relacionadas con la infección viral, aunque hubo evidencia de compromiso fetal y ruptura prematura de membranas antes del parto, en al menos un informe.

Qué pasa tras el nacimiento del bebé

Todos los bebés de mujeres con sospecha o confirmación de COVID-19 también deben hacerse la prueba de COVID-19. Si bien en China se recomienda el aislamiento de la madre infectada y su bebé, durante 14 días, un informe emitido por el Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (UK) sugiere ser precavidos con la separación preventiva de rutina de una madre y un bebé sano, dados los posibles efectos perjudiciales sobre la alimentación y el vínculo. Por eso se aconseja, con la evidencia que existe al momento, que las mujeres y los bebés sanos, que no requieran atención neonatal, se mantengan juntos en el período postparto inmediato.

Los bebés nacidos de madres que dieron positivo para COVID-19 necesitarán seguimiento neonatal y vigilancia continua después del alta.

Qué ocurre con la lactancia

De 6 casos analizados en China, la leche materna fue negativa para COVID-19; sin embargo, es reducido el grupo de análisis. El grupo de expertos en China recomienda que hasta que no existan datos suficientes, no se puede descartar la posibilidad de transmisión vertical de COVID-19. Por lo que los recién nacidos de madres infectadas no deberían ser alimentados con leche materna hasta que sus madres y la leche den negativo para la infección.

El principal riesgo en la lactancia materna reside en el contacto con la madre, que pueda contagiar. Según el Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (UK) se debe discutir riesgos y beneficios, entendiendo los grandes beneficios que tiene la lactancia materna. Y extremar cuidados en el contacto, como usar barbijo, lavarse las manos, y esterilizar sacaleches y mamaderas.