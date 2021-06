Empiezan las indagatorias a los enfermeros imputados por la muerte de Diego: de qué se los acusa

Este lunes se dará inicio a las indagatorias de tres de los siete imputados por la muerte de Diego Maradona: los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid, y su supervisor Ariel Perroni. Todos están imputados por "homicidio simple con dolo eventual".

Los tres se desempeñaban en Medidom, una empresa tercerizada por la prepaga Swiss Medical que se encargaba del cuidado domiciliario del astro en la casa del country San Andrés de Tigre, donde falleció el pasado 25 de noviembre.

Las indagatorias, que tendrán lugar en la sede de la Fiscalía General de San Isidro, estarán a cargo del equipo de tres fiscales que llevan adelante la causa: Cosme Iribarren, Patricio Ferrari y Laura Capra.

Almirón, citado para este lunes a las 12, se encargaba del cuidado de Maradona durante la noche y madrugada. Será indagado bajo la imputación fiscal de haber omitido asistir al ex futbolista "a sabiendas de su delicada situación y con conocimiento de que muy probablemente tal omisión llevaría al desenlace fatal que finalmente ocurrió".

La acusación indica que tanto él como el resto de los imputados, realizó "chequeos y/o revisaciones deficitarias, ya sea porque no los hacían debidamente o bien porque omitían siquiera ingresar en la habitación".

Al principio Almirón testimonió haber sido la última persona en ver a Maradona con vida a las 6.30 del 25 de noviembre. Reconoció que no le controló los signos vitales porque "Diego no quería que lo molestemos".

"En ningún momento nos indicaron que era un paciente con afecciones cardíacas, nunca vi una epicrisis donde observar sus antecedentes. Solo nos dieron la indicación de la doctora Agustina (Cosachov) y que básicamente era suministrar medicación psiquiátrica", expresó. "No contábamos con elementos de emergencia, no teníamos los elementos de Unidad de Terapia Intensiva Móvil, que se solicitan para pacientes complejos y que se componen de tubo de oxígeno, cardiodesfibrilador, monitor, etcétera", agregó en aquella primera oportunidad.

Madrid, mientras tanto, será indagada el miércoles 16 de junio. Previamente había declarado que nunca ingresó a la habitación porque Maradona estaba durmiendo y señaló que comenzó las maniobras de RCP al notar que estaba descompensado.

"Hice un reporte en la casa de Maradona, tras haber declarado en la fiscalía porque es lo que me indicó Mariano, el coordinador. Dije que intenté tomarle los signos vitales y él no me dejó, pero la verdad es que eso no pasó”, sostuvo la enfermera luego acusando a su supervisor de haberla instado a mentir. Al igual que su compañero, declaró que no disponían de oxígeno ni medicación. "Por eso hicimos respiración boca a boca. No teníamos elementos para casos de paro", explicó.

Finalmente, Perroni será indagado el viernes 18. De acuerdo a los fiscales, "teniendo pleno conocimiento de lo que se hacía y de lo que no, en especial del manejo de los enfermeros para con el paciente", el supervisor de los enfermeros "completó las planillas de las correspondientes atenciones, omitiendo plasmar sus asientos de forma completa y adecuada, consignando deliberadamente información que no se condecía con el real estado y atención médica que Diego Armando Maradona recibía".

"El imputado, a sabiendas de la situación de peligro que creaba su comportamiento, apareciendo el resultado como previsible y evitable, demostró un comportamiento desinteresado e indiferente frente a la situación de emergencia", agregaron. Además, señalaron que junto a Madrid y Almirón, Perroni consignó "falsamente en la hoja de enfermería, que el paciente había sido revisado en diversas oportunidades".

El supervisor, por su parte, aseguró que nunca fue a la casa de Maradona y que sus tareas solo eran “llevar el presentismo, solicitar informes de cambio de guardia y todas cuestiones atinentes a la organización administrativa de personal”.

“El grupo realizaba hojas de enfermería en las cuales se plasmaba los controles de signos vitales, la medicación administrada y cómo se lo observó al paciente en la guardia”, indicó Perroni e informó que esa información luego era entregada a Nancy Forlini, coordinadora para Swiss Medical, y otra de las imputadas.