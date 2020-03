En el nombre de Dios: el pastor Giménez le ofrece a sus fieles alcohol en gel a cambio de $1000

El Pastor Giménez se vio envuelto en las últimas horas en una gran polémica, después de que trascendiera un video donde se lo ve pedirle a sus fieles $1000 a cambio de una pequeña botella de alcohol en gel, que supuestamente tiene el poder de "vencer a la muerte".

La grabación fue compartida este martes en la cuenta de Twitter de Jorgel Rial, y luego la pasaron también en Intrusos. El video muestra claramente como el pastor estafa a sus seguidores, quienes asistieron recientemente a un encuentro para verlo.

En medio de la pandemia del coronavirus, Giménez aprovechó para ofrecerle a sus fieles alcohol en gel, aunque a los pequeños envases los cobra a un precio bastante elevado: $1000. "El pastor me va a ungir con alcohol en gel con nardo puro que voy a poner en tu mano y vas a estar listo para vencer la crisis, al coronavirus y a la misma muerte", sostuvo.

Esto es terrible. El Pastor Gimenez le pide mil pesos a los fieles para ponerle alcohol en gel. https://t.co/3zSQPUp4vn — JORGE RIAL (@rialjorge) March 17, 2020

“Me gustaría poder conseguir alcohol en gel para todos ustedes. Tengo para poner alcohol en gel en las manos de todos ustedes. Pero tengo sólo 12 de estos (frascos). Yo quiero que con esos 12 representes a tu familia, a tu barrio, a los que puedan hacer un pacto. Nos tienen que ayudar”, agregó en su discurso Giménez.

"Esto es terrible", escribió Rial en su Twitter, e incluso en la tarde de este martes la estafa se volvió tendencia en Twitter, porque cientos de personas comenzaron a criticarlo. "El Pastor Gimenez, jugando con la fe y la desesperación de la gente", sostuvo un seguidor, mientras que otro agregó que es "un delincuente".

La Pastora Irma, sobre la "unción con alcohol en gel" del Pastor Giménez a cambio de mil pesos: "Es tétrico y morboso"@Intrusos con @rialjorge #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/W5Vzqcl33T — América TV 📺 (@AmericaTV) March 17, 2020

La ex esposa del pastor, conocida como "la pastora Irma", se comunicó en las últimas horas con Intrusos, y aseguró que lo que Giménez había hecho era "tétrico y morboso", y que no podía creer que se animara a jugar así con la gente.

"No pongan a todos en la misma bolsa, porque hay hombres y mujeres que Dios que no hacen eso, y les pido que sigan las instrucciones que dan los médicos. Presten atención, no creo que esto lo avale Dios para nada", dijo dolida.