En medio de la pandemia de coronavirus, un paciente con dengue cuenta su experiencia: preocupante brote en la ciudad

A pesar de que el coronavirus mantiene al mundo entero alerta, es cierto que en nuestro país, y en muchos lugares de América Latina, el dengue es hoy uno de los principales problemas sanitarios, ya que su contagio se da de manera muy sencilla a través del mosquito Aedes aegyptiy en algunos casos la gravedad de la enfermedad puede llegar a ser mortal.

Por eso mismo, en el Día Mundial de la Salud, y en medio de un brote que parece ser bastante importante en la Ciudad de Buenos Aires, BigBang dialogó con Julián Antman, responsable de la Gerencia Operativa de Epidemiología del Gobierno porteño, quien reveló que actualmente en la Capital Federal se han detectado una gran cantidad de casos.

Además, el especialista explicó por qué no es para nada eficaz la fumigación, y brindó detalles de cómo hay que hacer la limpieza en las casas para evitar criaderos de mosquitos.

Según el último boletín epidemiológico publicado por el Ministerio de Salud de la Nación, desde julio de 2019 hasta marzo de 2020 en la Argentina fueron notificados 26.351 casos sospechosos de dengue. Aunque se confirmaron hasta ahora 6169, hay que saber que entre los que no presentaron antecedentes de viaje, 1358 fueron validados, 3786 son contados como probables y 998 diagnosticados por nexo epidemiológico. En cuanto a aquellos que presentaron antecedentes de viaje, fueron confirmados 646 casos y diagnosticados como probables 573 casos.

"Hoy en día estamos cursando un brote tan importante como el que tuvimos en el 2016. En el 2009 hubo un brote y la Ciudad no se vio afectada, pero en el 2016 hubo otro y se dieron 5000 casos. Antes del 1° de marzo ya estábamos verificando un aumento de casos, y a partir de mediados de marzo, los casos ya los empezamos a comparar con los del año 2016. Nos encontramos ahora con que tenemos alrededor de un 30% de casos menos, pero que crecen", explicó el infectólogo.

En este sentido, aclaró que la situación es bastante compleja en la Ciudad, y también en toda la Argentina, porque este 2020 presenta un brote en toda la región de América. Para poner un ejemplo del estado en el que se está, hay que tener en cuenta que solo en San Pablo, Brasil, tienen más de 2.000.000 de casos, lo que inmediatamente hace que las cosas se compliquen en el país.

Según el especialista, uno de los problemas de esta enfermedad es que hay muy poca conciencia sobre los cuidados que hay que tener para evitarla, y que eso hace que, en muchos casos, la desinformación contribuya a que continúe en crecimiento aún a pesar de la prevención que se hace.

Lo primero que hay que saber sobre el dengue es que es que esta enfermedad viral se manera cíclica, y que en general, en la Ciudad comienza en la etapa de vacaciones de verano, cuando ingresan turistas o los propios vecinos viajan a otros países.

"La Ciudad de Buenos Aires no tiene dengue todo el año. El brote comienza a fines de enero, principios de febrero. Durante junio y septiembre no hay mosquitos. El frío impacta sobre todo en el tiempo en que el mosquito se hace infectivo. Cuando un mosquito pica a una persona con dengue, tienen que pasar entre 8 y 12 días para que pueda picar a otro y contagiarlo. La temperatura afecta mucho ese periodo, a mas temperatura el periodo es mas corto, a mas temperatura mas largo. Si tenés temperaturas de menos a 20 grados, ese periodo se alarga tanto que el mosquito se muere antes de poder picar", indicó.

Por esto mismo, en las próximas semanas que quedan todavía de abril, hay grandes posibilidades de que el brote siga en ascenso, ya que los mosquitos que transmiten actualmente, son los que picaron a fines de marzo o principio de abril, y van a infectar.

Para poder cuidarse correctamente, Antman recomienda evitar la creación de los criaderos que puedan darse dentro y fuera de las casas. Aunque no se sepa, más allá de los cacharros que siempre se dice que deben desagotarse, lo más importante es colocar en tierra a todas las plantas enraizadas en agua (como el potus o el palo de agua), evitar que los porta macetas almacenen agua debajo (en su lugar se le puede colocar arena para que absorba lo que cae) y vaciar las rejillas donde muchas veces se junta agua que permanece luego quieta.

"En los barrios menos vulnerables se ve que en las casas y balcones esto no se respeta. Después en las villas y asentamientos los problemas son otros, donde se tapan los tanques de agua y se le da a los vecinos otras opciones", aclaró a este sitio.

En cuanto a la fumigación, que en muchos municipios se realiza de manera diaria como método para matar al mosquito, lo cierto es que está comprobado que este sistema es muy poco eficaz, porque solo mata al 20% de los mosquitos, porque para que muera, tiene que ocurrir que la gota que esta en el aire le pegue al mosquito justo cuando está en vuelo.

En muchos casos, los vecinos creen que la solución para erradicar al dengue en la fumigación, cuando en realidad lo importante es tener cuidado en los hogares con el agua para el perro, los jarrones, las rejillas, las macetas y los potes con agua.

"La única fumigación que hacemos en la Ciudad y que es un intento de hacer algo, es la fumigación domiciliaria y peridomiciliaria, cuando hay un caso sospechoso o confirmado en un periodo donde no hay brote. Se fumiga adentro de la casa, y en el peridomiclio,que incluye la manzana de frente y la cuadra, para evitar que los mosquitos quee estén cerca, piquen a la persona infectada y contagien a otros", sumó.

Plan de prevención de enfermedades transmitidas por el Mosquito AA

Respecto a los síntomas, hay que aclarar que los enfermos de dengue pasan por etapas diferentes respecto a los que sufren de coronavirus. Hoy en día, con la pandemia en plena curva de crecimiento, muchos creen que cualquier síntoma puede ser un indicio de COIV-19.

Por eso mismo, el infectólogo dijo que los que tienen dengue no sufren de problemas respiratorios, pero que sí van a tener fiebre, dolores musculares y atrás de los ojos, malestar general y hasta diarrea y manchas en la piel en algunos caso.

Enfermarse de dengue en medio de la pandemia

Sin estar muy seguro de lo que tenía, hace algunas semanas atrás Sebastián Almada dejó su casa de Palermo para ir hasta una guardia a hacerse ver por un fuerte dolor de espalda. Hasta entonces no contaba con fiebre ni ninguna otra sintomatología, por lo que los médicos lo dejaron regresar a su casa.

Sin embargo, a los pocos días comenzó con una líneas de fiebre (apenas 37.3), por lo que pensó que quizás podía ser un enfermo más de Coronavirus. Preocupado, fue de nuevo a la guardia, pero tampoco le encontraron signos claro de ninguna enfermedad, y únicamente le recomendaron que se quedara tranquilo y que tomara parecetamol.

"Cuando me sentí mal, primero dos veces fui a la guardia, y la tercera vez, dos semanas después, porque me había sentido bien unos días, volví a tener los síntomas, así que llame a un medico a domicilio en lugar de ir a la guardia, porque ya estábamos en cuarentena. Vino un médico clínico que enseguida pudo interpretar todo lo que me pasaba, y me dijo era podría ser dengue y ahí me dijo que estaba lleno de dengue en la Ciudad y que por eso se inclinaba también por eso", explicó a BigBang el joven.

Ya había pasado el peligro. A los 5 días (hoy) me dieron los resultados. Tengo que seguir cuidándome (reposo, hidratación y comida) por las dudas, una semana más. Y en un mes volver a hacerme el test. — sebastián almada (@sebasalmada) April 7, 2020

Dos días más tarde de esa consulta, los médicos fueron hasta su casa para hacerle un hisopado y una extracción de sangre, aunque los resultados para saber si tenía o no dengue tardó una semana, y recién este lunes Almada confirmó que afortunadamente no era un enfermo de COVID-19.

"Dio positivo, ahora no hay que hacer nada, ya pasé la etapa, hoy tuve una entrevista online con una médica, por los resultados de los análisis de las plaquetas, y no hace falta ya que siga repitiendo exámenes. Solamente tengo que quedarme tranquilo, comer bien, descansar un par de semana demás, hasta que todo esto pase y tenga que hacerme un nuevo estudio recién en un mes", aseguró.

Del mismo modo, para llevar tranquilidad sostuvo que los médicos le recomendaron que debe tener un buen descanso, hacer la comida bien cocida y con agua en buen estado y sobre todo, estar hidratado.

"Yo solo tuve dolor de cuerpo, febricula, y también tuve a los siguientes días contracturas en el cuello y otros días tuve descompostura. Si hay complicaciones, lo importante es estar atento para reaccionar rápido. Y no hay que tomar ibuprofeno o antinflamatorios. Solo paracetamol", dijo por último.

Por las dudas el médico ya me había indicado: reposo, comer bien (alimentos bien cocidos) y sobre todo MUCHA agua. No tomar ibuprofeno, solo paracetamol. Seguía caídisimo, dolor en cuerpo, algunos días de descompostura, hasta que de repente a los 5 días me empecé a sentir bien. — sebastián almada (@sebasalmada) April 7, 2020

Los números del dengue en la Argentina

Hasta el momento, en el país se vieron afectadas 292 localidades por brotes de dengue, y se detectó desde mediados del año pasado, hasta ahora, la presencia de 3 serotipos: 63% correspondió a DEN 1, 35% a DEN 4 y 2% DEN 2.

Según la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires,2020, en lo que va del 2020, se registraron 4859 casos notificados compatibles con dengue en todas las regiones sanitarias, mientras que para igual período de 2019 se habían notificado 392 casos. Del total notificado en 2020, 633 fueron casos confirmados y 523 son considerados probables.

Boletín epidemiólogico Ciudad de Buenos Aires dengue

Los municipios más afectados en la provincia son 27, mientras que en la Capital Federal, solo desde principios de 2020 hasta finales de marzo, el total de notificados de dengue ascendió a 4302, pero los confirmados fueron 2134 casos, 1868 sin antecedente de viaje.

Del mismo modo, en Tucumán hay 353 casos diagnosticados, en Córdoba se registraron 1.345 enfermos de dengue, y en los últimos días, la ciudad de La Plata confirmó un aumento de casos, lo que suma 78 desde principio del año.