Mientras centenares de usuarios aún esperaban que regresara el servicio eléctrico en La Plata, cortado desde el sábado, el Concejo Deliberante de esa ciudad homenajeó al "Batman Solidario", un ciudadano que disfrazado como el superhéroe realiza varias actividades comunitarias.

La iniciativa de declararlo "vecino destacado" fue propuesta por el radical Guillermo Ronga y el benefactor ciudadano accedió a condición de que no se revelara su verdadera identidad.

En su discurso de agradecimiento, el "Batman Solidario" aclaró que él es sólo el rostro visible de un grupo de vecinos que actúa de manera "desinteresada", sin que él "los llame o pida absolutamente nada".

"Uno no hace las cosas para que le den premios, sino para ayudar, y creo que desde ese lugar se aporta", agregó en diálogo con AN Digital. "Acá no hay partidos políticos ni colores, hago esto en forma desinteresada y esto es muy importante en un momento en el cual tenemos muchas necesidades".

El "Batman Solidario" comenzó su actividad luego de la gran inundación que asoló La Plata en el 2013 y actualmente concentra su actividad en el Hospital de Niños Sor María Ludovica, donde entrega juguetes a los chicos internados, y organiza colectas para reformas y reparaciones. Además, distribuye las donaciones de algunos de sus seguidores en hogares y jardines de infantes.

Multa y eximición

Mientras tanto, el jefe comunal de La Plata Julio Garro y el vicegobernador bonaerense Daniel Salvador brindaron su primera conferencia de prensa luego de cuatro días de apagón en la cual confirmaron que aplicarán una "fuerte multa" a la empresa eléctrica Edelap. Paralelamente, se eximirá a los usuarios del pago de la factura del mes entrante.