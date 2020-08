Furor por San Isidro, el refugio de miles de porteños que no pueden tomar un café al aire libre

La extensión del aislamiento como consecuencia de la pandemia del coronavirus (Covid-19) generó varios episodios de personas que buscan una salida recreativa.

Tal y como contó BigBang, en la Justicia la cantidad de violaciones a la cuarentena fueron tantas que se fueron imposibilitados de seguir con el conteo.

Ahora se conoció un nuevo dato. Durante el fin de semana último, que contó con buenas temperaturas, en en el partido bonaerense de San Isidro aumentó un 30% la cantidad de personas que lo visitaron y que no son residentes.

Es que este fin de semana el municipio que comanda Gustavo Posse habilitó el take away plus, que permite ordenar comida, retirarla e ir a comerla a un espacio verde; las salidas recreativas; los shoppings con delivery; las reuniones sociales en los espacios verdes con separación de dos metros entre cada persona; y el autocine al río.

Además a lo largo y a lo ancho del municipio hay once puestos para que las personas puedan testearse para ver si son covid-19 positivos o no.

Pero ese 30% de personas que estuvieron en San Isidro y no son residente no son excluyentemente de la Ciudad, sino que hay de otros municipios linderos de zona norte que no tienen costa.

A partir de hoy, por ejemplo, quedaron habilitados los deportes individuales incluso lo que son acuáticos por lo que si hay buen clima durante el fin de semana es posible que haya más gente en esa zona.

A eso se le suma la peatonalización de dos de las principales avenidas del municipio. En San Isidro, todos los sábados se hará peatonal Belgrano desde Cosme Beccar hasta la Plazoleta del Mástil, y también se anexará la diagonal de 9 de Julio, entre Acassuso y 25 de Mayo. En Martínez será en Alvear, entre Rawson y Av. Santa Fe.

“Decidimos realizar una prueba para ver si funcionaba y la verdad que es un éxito. Las excelentes estadísticas sanitarias que tenemos nos permiten llevar a cabo esta medida que contribuye a cuidar la salud, incluida la mental, y nos permite incentivar la economía local”, expresó el intendente Posse.

“Está medida surge del consenso que tuvimos con los vecinos y los comerciantes, a través de la Cámara de Comercio. Nuestra idea es fortalecer la economía local respetando todos los cuidados necesarios qué hay que tener desde el punto de vista sanitario”, comentó Roberto Alonso, director general de Inspecciones de San Isidro.

En ese sentido, aclaró que está resolución no modifica en absoluto los protocolos sanitarios que deben aplicar los comercios y la población. Se debe continuar con el uso obligatorio de tapabocas e higiene personal luego de manipular objetos, y mantener el distanciamiento social.

Este tipo de medidas son tomadas por el jefe comunal luego de que la tasa de duplicación de San Isidro en la cantidad de casos positivos es cada 33 días. Una de las frases que dijo en reiteradas ocasiones Posse es que, según su criterio, salud y economía son dos rubros que tiene que ir de la mano en esta pandemia.