Encontraron ahorcado a un hombre que había desaparecido tras la viralización de un video obsceno

Luego de dos días de intensa búsqueda, este jueves a la tarde encontraron en la provincia de Corrientes el cadáver de un hombre de 59 años que vivía en Quilmes y que había sido escrachado en las redes sociales luego de realizar exhibiciones obscenas en un colectivo. Según indicaron las fuentes de investigación, se habría tratado de un suicidio.

La familia de Rubén Esains lo denunció como desaparecido en las últimas horas, luego de no tener noticias de él desde antes de la fiesta de Año Nuevo. "Tenía que pasar a buscar a mi hermana a las 20.30 y no fue. Entonces fuimos a su casa y no estaba. Como no teníamos llave forzamos la puerta, solo encontramos su celular enchufado", contó a TN Marilyn, hija de Esains.

El cuerpo del hombre fue encontrado esta tarde en un campo de la provincia de Corrientes, donde se quitó la vida al colgarse de un árbol. "Dejó una carta en la que manifestó que no podía soportar ese escrache que había sufrido en Facebook a través de la viralización de un video obsceno", explicó el fiscal Leonardo Sarra.

Aunque todavía falta conocer los resultados de la autopsia, lo cierto es que la data de muerte sería de 24 horas, por lo que se cree que Esains se quitó la vida este miércoles, luego de desaparecer el mismo martes 31 de diciembre. De todos modos, todavía no se sabe por qué viajó hasta Corrientes, ya que no tenía amigos ni familiares que vivieran allí.

Del mismo modo, el fiscal informó que además de su cuerpo, en el lugar también se encontró la moto con la que el hombre se fue desde su casa, y al lado apareció una carta donde aseguraba que no podía soportar el escreche en su contra, y que por eso había decidido quitarse la vida. En el escrito, también le pedía perdón a sus hijos.

El video donde aparece la víctima estuvo publicado en Facebook, y fue viralizado en los últimos días, ya que se mostraba como un hombre se tocaba sus partes en un colectivo de línea.

La víctima se dedicaba a la venta ambulante de pochoclos y hacía un programa de radio en Quilmes, donde vivía, por lo que la investigación está a cargo de UFI N°2 de la respectiva localidad. Debido al hallazgo del cuerpo, los investigadores ya pidieron que el cadáver sea trasladado a Buenos Aores para realizar la autopsia en las próximas horas.