Encontraron asesinada a la nena de 14 años: el llamado al 911 que nadie atendió

Tras varios días de intensa búsqueda, el cuerpo de Florencia Romano, la chica de 14 años que estaba desaparecida desde el sábado pasado en Mendoza, fue encontrada sin vida en la calle, y por el crimen detuvieron a un hombre y su pareja, ambos acusados de haber matado a la joven en la casa donde vivían.

El cuerpo de Florencia Romano fue encontrado este jueves.

El cadáver fue encontrado en la tarde de este jueves en el departamento mendocino de Maipú, y por la noche los investigadores pudieron confirmar que se trataba de la menor de edad que era buscada.

Según indicaron fuentes de la causa, el cuerpo fue hallado a las 18.30 por personal de la Policía Científica y de la Unidad Fiscal de Homicidios en un cauce de riego en cercanías de un frigorífico ubicado en la calle Alsina al 2300 de Maipú y se encontraba parcialmente calcinado y envuelto en mantas.

Romano tenía 14 años al momento de ser asesinada.

Por la desaparición de Romano, días atrás quedaron detenidos Pablo Arancibia y Micaela Méndez, aunque ahora la Unidad Fiscal de Homicidios, a cargo de Claudia Ríos, los imputó a ambos por el delito de femicidio en grado de coautoría.

Lo que se sabe, es que la adolescente desapareció el sábado pasado cuando, presuntamente, se dirigía a reunirse con sus amigas, pero luego se determinó que viajó desde su casa, en Guaymallén, a la vivienda de los detenidos ubicada en el callejón Berra del departamento de Maipú.

La niña de 14 años fue vista al entrar a la casa de los sospechosos.

El Fiscal Jefe de Homicidios Fernando Guzzo, indicó a los medios que una cámara de seguridad mostraba como la chica entraba a la vivienda, pero que no había imágenes del momento en que salía. Además de esta y otras pruebas, durante el jueves se presentaron en la fiscalía dos abogados con una persona que tenía información sobre lo ocurrido.

En base a lo que trascendió, el testigo confesó que él mismo había ayudado a Arancibia a sacar una bolsa pesada de adentro de la casa, por lo que, sospechaba que había trasladado el cuerpo de Florencia sin saberlo.

Tras las primeras pruebas recabadas, los investigadores establecieron que Romano mantenía contacto con la pareja a través de la red social Instagram y que habían acordado encontrarse ese día. De hecho, en su declaración, Arancibia aseguró que la chica estuvo en su casa pero se fue y que incluso él mismo la acompañó hasta la parada del colectivo.

Lo que se cree, entonces, es que la menor se defendió de un ataque sexual, y que en circunstancias que aún se investigan, la pareja la mató, degollándola dentro de la casa y luego descartó el cuerpo para ser prendido fuego.

Una pareja está detenida por el crimen.

Por otro lado, Guzzo informó que solicitarán investigar al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) por un llamado que ingresó alertando sobre un hecho de violencia de género el sábado a las 18.58 en la vivienda de los sospechosos, que no fue tenido en cuenta.

Además de este terrible error, el propio padre de Florencia, José, contó que el domingo, ante la desesperación de que su hija no volviera, fueron hasta la fiscalía de Rodeo de la Cruz, pero que allí no le quisieron tomar la denuncia porque no había personal. Recién el lunes por la tarde pudo radicarla.

Del operativo de búsqueda participaron policías y perros rastreadores de la fuerza, así como los perros rastreadores de la Escuela Canina de Adiestramiento Mendoza.