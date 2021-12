Encontraron el cuerpo de Nancy: estaba enterrada bajo un contrapiso en la casa de un jubilado

Tras una semana de intensa búsqueda, este jueves por la noche los investigadores hallaron sin vida el cuerpo de Nancy Beatriz Videla, quien fue encontrada debajo de un contrapiso recién hecho en la casa de un jubilado al que ella solía visitar.

El hombre de 70 años quedó detenido, acusado por el delito de femicidio, y hasta él se llegó después de que la policía recibiera un llamado anónimo al 911 que aportaba un dato concreto sobre el posible paradero de la víctima.

Si bien resta confirmar cómo fue el ataque, lo que se sabe por el momento es que Videla tenía un golpe en la cabeza, por lo que pudo ser agredida por Damián Lezcano Mendoza dentro de la propiedad en la que él vivía. El sospechoso alquilaba piezas, y aunque falta determinar qué tipo de vínculo tenía con la joven de 31 años, sí se sabe que solían verse al menos una vez por semana.

En el inmueble donde fue hallado el cuerpo se secuestró además ropa interior de una mujer, y cuatro celulares que serán peritados. Tras el llamado al 911, la Policía de la Ciudad solicitó la presencia de canes de búsqueda de personas vivas y muertas para profundizar aún más en la pesquisa, pudiendo a través de los mismos llegar al domicilio ubicado en la calle Bucarest 2531.

Allí, Lezcano Mendoza permitió el acceso a su vivienda, y en uno de los departamentos los investigadores detectaron una reforma, más precisamente un contrapiso recién hecho, lugar donde los perros rastreadores marcaron algo. De este modo, se ordenó trabajar en el lugar y, lamentablemente, debajo estaba el cuerpo de Nancy.

De inmediato desde la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°35 de CABA se pidió la detención del sospechoso por el delito de femicidio, y a la vez ordenó el traslado del cuerpo hacia la morgue de CABA para realizar la correspondiente operación de autopsia.

En uno de los departamentos contiguos se encontraron también manchas de sangre sobre una heladera, por lo que se analizará si pertenecen a la víctima, lo que podría determinar que allí ocurrió el ataque.

Nancy Videla estaba desaparecida desde el viernes pasado, luego de que se tomara el tren en Constitución hasta subirse a un colectivo en Lanús, a donde viajaba cada día de vuelta a su casa tras el trabajo. La mujer era niñera en una casa de Palermo, y el viernes que fue vista por última vez salió de esa vivienda, y le avisó a su novio que estaba por tomarse el tren. Previo a eso, ambos habían estado hablando sobre un licuado que pensaban preparar. Nada hacía pensar que el final podía ser tan terrible.

La denuncia ante la ausencia la hizo el novio de la mujer de 31 años, quien comentó que esperaba a la chica con la merienda, pero que al cabo de una hora empezó a preocuparse porque no llegaba, y que tras el paso del tiempo decidió hacer una denuncia formal. Aunque al principio no se la quisieron tomar porque no era familiar directo, después el caso empezó a tomar trascendencia y finalmente empezaron a buscar a la joven.

Primero se comprobó que había subido al tren, luego se supo que se había tomado un colectivo y más tarde se determinó que había estado muy cerca de la casa de su pareja, por lo que allanaron esa vivienda, pero los investigadores no encontraron nada. Finalmente, tras el llamado anónimo es que la investigación cambió el rumbo.