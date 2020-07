Encontraron el cuerpo de Naya Rivera, la actriz de Glee desaparecida mientras navegaba en un lago

De acuerdo al portal de noticias de espectáculos TMZ, el cuerpo de la actriz Naya Rivera fue encontrado esta mañana en el lago Piru, del estado norteamericano de California.

"Se ha encontrado un cuerpo en el lago Piru esta mañana. La recuperación está en progreso", expresaron las autoridades señalando que ofrecerán más información en una conferencia de prensa esta tarde.

Rivera, de 33 años, había desaparecido el 8 de julio mientras navegaba junto a su hijo de cuatro años, Josey. Luego de que un denunciante avisara a las autoridades al hallar la embarcación a la deriva, el niño fue encontrado durmiendo solo dentro del bote.

Allí fue encontrado un chaleco salvavidas, el bolso de la actriz y su identificación personal. Luego de revisar las cámaras de seguridad, cercanas al muelle, se determinó que sólo ella y su hijo salieron a navegar.

Una vida dedicada al espectáculo

Rivera comenzó su carrera en la TV cuando tenía sólo cuatro años con un rol en la comedia The Royal Family. Durante el resto de su infancia y adolescencia tuvo apariciones en series como The Fresh Prince of Bel-Air, Baywatch y CSI: Miami,

En el 2009 fue elegida para sumarse al elenco de la serie musical Glee. Su personaje, Santana López, era una porrista con actitud de villana.

"Es realmente malvada y también es muy ingeniosa, me encanta el papel", supo señalar la actriz.

Cinco años después, tuvo su primer gran papel en el cine con el filme de terror At the Devil's Door y, además, comenzó a participar en la serie Devious Maids. A partir del 2018 sumó otro papel en la ficción Step Up: High Water.

En el 2014 y luego de un noviazgo con el rapero Big Sean, Rivera inició una relación con el actor Jack Dorsey, con quien se casó a mediados de ese año.

En septiembre del 2015, la pareja tuvo a su hijo Josey. Sin embargo, el matrimonio no prosperó y poco más de un año después del nacimiento del niño, se separaron.