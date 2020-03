Ensalada de fruta para los putos: qué dijo la pareja discriminada en un restaurante de Córdoba

Edgar y su pareja, Leonardo Bustamante, pasaron uno de los peores momentos de su relación cuando fueron a comer en el restó It Italy, una famosa cadena que cuenta con siete establecimientos en Córdoba. En la noche del domingo, ambos pidieron ñoquis, tiramisú y una ensalada de fruta, pero al momento de pagar, se encontraron con una leyenda muy desagradable en el ticket.

La cuenta contenía un mensaje cargado de odio y homofobia: "Ensalada de fruta para llevar para los putos". Fue así que Edgar decidió contar lo que le ocurrió y apuntar contra el local de comidas. "Compramos el menú con un postre y como estábamos apurados, pedimos el postre para llevar. Le dijimos a la moza que lea el ticket. No me voy a olvidar nunca su cara de 'me quiero matar'", describió a El Doce sobre la empleada que supuestamente los discriminó.

Mientras que Leonardo, explicó: "Se me nubla el pensamiento cuando intento creer que aún existe gente con tanta bronca y odio a un pibe común, como yo, que solo intentó comer ñoquis y ensalada de frutas. ¡Más empatía con el prójimo por favor!".

Los chicos, a su vez, no dejaron la cosa ahí, compartieron lo ocurrido en Facebook y la historia se viralizó. A partir de eso, un responsable del restaurante se comunicó con ellos para pedirles disculpas por lo ocurrido, aunque la pareja está decida a llevar el caso ante el INADI.

Los encargados del restaurante cordobés señalaron “que se arrepienten” de lo que ocurrió con la pareja y afirmaron que la dueña de aquel hiriente mensaje en el ticket era “una cajera que estaba a prueba y que ya fue retirada del lugar debido a que el local respeta a la gente”.

Por otra parte, Carina Bittar, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) de Córdoba, resaltó: “No es que no los dejaron entrar, sino que hay ideas y actitudes fóbicas que se están promoviendo, homofóbicas, transfóbicas, gordofóbicas. En este caso es homofóbica y se está promoviendo una cuestión de odio, insulto y maltrato”.

En ese sentido, Bittar sostuvo que la pareja solamente fue a comer al lugar y que hayan decidido visibilizarlo de esta manera “es muy importante porque nos pone a pensar y da pie para que otras personas se animen a denunciar, para proteger los derechos de cada uno”.

La pareja confirmó que desde el restaurante llamaron dos veces para pedir disculpas. "Este lunes a la mañana nos llamaron de la gerencia. Nos quisieron reintegrar lo que habíamos gastado", indicó Edgar. Sin embargo, están decididos a ir al INADI. "Seguramente vayamos el martes o el miércoles", sentenciaron.