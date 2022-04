Entre gritos e insultos, "Pepín" Rodríguez Simón reapareció en el Parlasur: "¡Fuera, prófugo!”

Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, abogado y ex asesor de Juntos por el Cambio, se presentó en la sesión del Parlasur (Parlamento del Mercosur) en Montevideo, Uruguay, a pesar de que sigue prófugo de la Justicia argentina y con orden de detención por parte de la Interpol. En el lugar, fue abucheado por la gran mayoría de los parlamentarios presentes, los cuales decidieron votar su destitución definitiva como legislador en el próximo plenario.

Fue Oscar Laborde, también integrante de la bancada argentina en este cuerpo, el que reclamó que no le dieran la palabra a "Pepín", mientras que la diputada María Luisa Storani, histórica dirigente del radicalismo, pidió que el operador judicial declare en Tribunales. "A mí me indigna, me duele, que Rodríguez Simón recurra a la figura del refugiado", dijo, por su parte, la parlamentaria Elena Corregido.

Rodríguez Simón decidió no presentarse a declarar en el marco de una causa penal por amenaza y extorsión, y refugiarse en Uruguay, donde vive desde hace más de un año con un pedido de captura internacional de Interpol. "Se lo abucheó y se le gritó prófugo", contó Laborde sobre el momento en que el presidente del Parlasur, Tomás Bittar Navarro, decidió no darle la palabra.

Por su parte, Storani pidió desde la Unión Cívica Radical que Rodríguez Simón se entregue y declare. "Solicitamos al Sr. Parlamentario Fabián Rodríguez Simón que se presente ante la Justicia Argentina", dijo durante el plenario. Mientras que Cecilia Britto (Frente de Todos) remarcó que la mayoría de los parlamentarios se opone a su presencia: "Incluso Storani, vicepresidenta de la UCR, pidió que se someta a la justicia", sumó.

Rodríguez Simón se hizo presente en la sesión plenaria de este lunes en el Edificio Mercosur, ubicado en Montevideo y automáticamente la parlamentaria Corregido (Frente de Todos) presentó una moción para que sea retirado de la sala. En ese sentido, señaló que "Pepín" fue “llamado a indagatoria por un delito común, amenaza y extorsión a los accionistas de la empresa Indalo, donde está incluido en esa causa el ex presidente Mauricio Macri”.

A su vez, explicó que su colega decidió no presentase a indagatoria, que es un “recurso para defenderse” y poder “demostrar” su inocencia. “Pero el parlamentario decidió fugarse, mucho antes de que estuviera la fecha de indagatoria y mandó a decir que se había presentado en Uruguay con un pedido de ser refugiado", dijo, lo acusó de faltar a sus "obligaciones como ciudadano” al no presentarse a declarar y recordó que sobre él pesa una “alerta roja de Interpol”.

Corregido también reprobó la aparición del ex funcionario macrista: "No podemos consentir que un prófugo de la Justicia esté sentado aquí decidiendo sobre cuestiones vitales para los países de la región. A mí me indigna, me duele, que Rodríguez Simón recurra a la figura del refugiado (...) Es indignante e inadmisible que lo use”, cerró.

En este marco, siete legisladores pidieron la destitución de Rodríguez Simón como diputado del Parlasur. En el próximo plenario del Parlasur será votada su expulsión definitiva, en la que se necesitarán dos tercios de los legisladores presentes para aprobarla. El desafuero sería por "por su manifiesta inhabilidad moral y falta de decoro para el cargo para el cual fuere elegido" por no presentarse ante el Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado que él representa en el Parlasur.

Quienes se opusieron a su expulsión fueron el parlamentario por Juntos por el cambio (JxC) Humberto Benedetto y el legislador del Parlasur por el Partido Colorado uruguayo Conrado Rodríguez. "Le pedí al Presidente que no le diera la palabra a Rodríguez Simón porque no corresponde", dijo Laborde, quien se desempeña como vicepresidente del Parlasur por Argentina.

Pepín enfrenta un pedido de expulsión del Parlasur, mientras es investigado en Argentina por su gestión como funcionario del gobierno de Mauricio Macri. Está acusado de presionar a directivos del Grupo Indalo para quitarles sus empresas. Además, se le imputa presionar bajo amenaza de ahogo financiero a los dueños del canal de noticias C5N, del mismo grupo. Se refugio en Uruguay al afirmar que es víctima de una persecución política en Argentina. Rodríguez Simón pidió la palabra, pero fue interrumpido por gritos de “fuera, fuera, fuera” y “prófugo”. El parlamentario dijo que el Frente de Todos lo quería censurar y aseguró que no está prófugo.