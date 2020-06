Entre la crisis y la ayuda social: el drama de los clubes de barrio en medio de la pandemia

La llegada del coronavirus a nuestro país afectó a casi todos los sectores de la economía, desde las piezas más pequeñas, hasta las más grandes. De hecho, muchos comercios han tenido que cerrar las puertas. Y los clubes de barrios no son una excepción, ya que atraviesan una crisis que pone en riesgo que puedan seguir en funcionamiento.

Aunque muchas de estas instituciones brindan ayuda social en medio de la pandemia, porque ofrecen comida y otros tipos de herramientas para los más necesitados, lo cierto es que muchas de ellas reclaman que durante todo este periodo no han recibido ningún auxilio ni apoyo de parte del Gobierno Nacional, lo que complica al extremo su situación.

Aún así, desde el Ministerio de Turismo y Deporte aseguran que lanzaron un Plan de Emergencia para las instituciones que necesitan auxilio inmediato, además de otro paquete de medidas que está en plena ejecución.

Los clubes de barrio atraviesan una muy difícil situación.

Para hablar del difícil momento que atraviesan los clubes, Juan Bruera, actual secretario general del Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio y Afines, se comunicó con BigBang y no dudó en manifestar su preocupación ante la posibilidad de que más de 7000 instituciones tengan que cerrar de manera definitiva en los próximos meses.

Según explicó, con la llegada del virus, muchos socios tuvieron que dejar de pagar la cuota, lo que generó un ingreso de dinero mucho menor que el habitual. "De parte de las empresas prestadoras de servicios siguen llegando boletas exorbitantes, producto de que hoy no hacen la lectura del medidor, y hacen un registro de consumo anual. Han llegado boleta de 25, 35 mil pesos de luz o gas", comentó.

Para analizar la compleja situación, desde el observatorio realizaron un estudio que indica que solo un 30% de los socios están pagando la cuota, aún cuando "hoy este es el principal ingreso de las instituciones".

Aunque el Gobierno lanzó una ayuda monetaria para que los clubes puedan pagar los gastos fijos durante estos meses sin actividad, Bruera resaltó que esa ayuda solo es para unos pocos, porque sólo podrán recibirla las instituciones que forman parte del Registro Nacional de Clubes.

El Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio manifiesta que no todas las instituciones pueden recibir ayuda.

"La realidad es muy compleja con respecto a los subsidios, solo pueden ingresar alrededor de 1000 clubes que son los que tienen la documentación al día. Estamos dialogando con el Estado, vemos con buenos ojos algunas cuestiones que ha establecido el presidente Alberto Fernández. Incluso tenemos diálogo con los entes reguladores del servicio y con la jefatura del gabinete, pero lamentablemente no tenemos comunicación con la Secretaría de Deportes", aseguró.

Sobre esto, el secretario general del Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio y Afines aclaró que hay muchas instituciones que hoy están fuera de ese registro, y que muchas no forman parte porque no aún no tienen la documentación necesaria, la cual por otra parte no terminó de ser presentada porque según él, "los organismos de control que son entes del Estado hacen cada vez más dificultoso y caro el acceso a los trámites para tener la documentación al día".

Además, Bruera resaltó que actualmente hay muchos clubes que realizan ollas populares y hasta ofrecen sus instalaciones para que se alojen allí los policías que realizan los controles en las calles, pero que cuando necesitan acceder al beneficio, no pueden lograrlo por la cantidad de papeles que les piden.

"Para dar una idea de lo mal implementados que están los subsidios, hay clubes que están cediendo sus instalaciones y hoy son comedores, merenderos, albergue para los sin techos, hospitales para pacientes con Covid-19, centros de logísticas, vacunatorios, cocinas administradas por el ejercito, y otros usos que le dan las autoridades, pero no pueden acceder al subsidio. Es decir somos útiles para ayudar pero no podemos recibir ayuda", se quejó.

Por su parte, Leo Militello, integrante de la comisión directiva del club 17 de Octubre, de la Comuna 7 de la Ciudad de Buenos Aires, comentó que a pesar de que permanecen con las puertas cerradas, desde hace semanas hacen compras comunitarias y campañas de vacunación para ayudar a quienes más lo necesitan.

"Formo parte de la Red de clubes Defendamos los Clubes, que siempre trabajamos con 35 clubes en a Ciudad de Buenos Aires. Por la pandemia, con fechas pautadas, y cada 15 días, hacemos las compras y las entregamos en las puertas de las instituciones con horarios programados para que la gente no se amuche", explicó a BigBang.

De hecho, comentó que la semana pasada hicieron la última jornada de ayuda, y que la próxima será el sábado 13 de junio. "La última vez nos organizamos entre 11 clubes, y cada uno hizo comida para 150 personas", contó.

El club 17 de Octubre entrega comida para quienes más lo necesitan.

En este sentido, Militello confirmó que ya recibió una ayuda del Gobierno porteño para afrontar los gastos fijos del club y que seguramente también serán beneficiados con el Plan de Emergencia que anunció hace unas semanas el Ministerio de Turismo y Deportes.

Según aclaró, a ellos "las cuentas le siguen corriendo", y de hecho, el pago de los servicios es bastante costoso, porque han recibido facturas de $20000 o $25000 por agua o electricidad, sin costar con otros gastos que son imposibles de evitar, como son la fumigación y las herramientas de seguridad en el lugar.

"Nosotros tenemos una cuota social muy pequeña, de $100, y hay muchos casos de chicos becados. De hecho durante el año en épocas normales no todos pagan la cuota, así que ese es un ingreso muy pequeño que tenemos, y en este momento ni siquiera eso, porque no podemos exigirle a la gente que pague con una situación así", sostuvo.

Ante los reclamos que han surgido desde el Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio y afines, BigBang se comunicó con Francisco Chibán, director de Clubes Argentinos del Ministerio de Turismo y Deportes, quien comentó que con la pandemia los clubes que ya venían golpeados, ahora lo están mucho más, sobre todo porque no tienen ingresos y deben seguir pagando costos fijos.

Por esto mismo, desde el ministerio a cargo de Matías Lammens se anunció hace unas semanas un Plan de Emergencia para ayudar a las instituciones más complicadas, aunque saben también que muchas quedan afuera.

"La cuestión de los requisitos para formar parte del Registro Nacional de Clubes es una demanda que tenemos, porque se maneja todo en base a una ley que es preexistente a nosotros. Dentro de ese universo, nosotros algunos requisitos que antes pedía la gestión anterior, no los pedimos más, pero igualmente hay que tener un marco legal", informó.

Sobre esto, dijo que todos los trámites que piden se hacen de manera gratuita, porque antes se exigía que fuera ante un escribano público, decisión que se cambió. Según él, ahora basta con que una autoridad municipal los certifique para que tengan validez.

"Desde que llegamos duplicamos la cantidad de clubes inscriptos en el registro, pero es un grupo enorme que trabaja en la informalidad. Y obviamente, nosotros necesitamos trabajar con papeles que tengan validez", aclaró.

Sobre esto, indicó que el 10 de diciembre había 3.400 clubes inscriptos pero solamente 894 en condiciones de recibir subsidios, y que ahora, los que forman parte del registro son 4.400 y los que están aptos para recibir ayuda 3.000.

En comunicación con este sitio, Chibán comentó que se tomaron cuatro grandes medidas para ayudar a los clubes ante la pandemia. Por un lado, se dio un apoyo para pagar los gastos fijos; permitieron también que las instituciones se incorporen en el programa ATP para aquellos que tienen empleados en blanco; se les hizo un reclamo a las empresas de suministros para que no corten los servicios; y por último, la semana entrante se anunciará un plan de obras grande para los clubes.

En cuanto a los elevados costos de las facturas, manifestó que desde el Ministerio ya hicieron el reclamo ante el ENRE y Edesur, porque saben que cobran con estimaciones de lo que se gastó en años anteriores.

En cuanto a los beneficios monetarios, comentó que la Ciudad de Buenos Aires lanzó una ayuda hace unas semanas, y que cada municipio tiene el derecho de hacerlo también si puede.

"Ahora desde Nación lanzamos el Plan de Emergencia, y para la primera etapa tenemos mil clubes inscriptos. El lunes terminó la inscripción y ahora viene la parte administrativa. Lo que queremos es hacer una segunda etapa con otros mil", adelantó.

Finalmente, sobre los clubes que quedan afuera de la ayuda, Chibán dijo que desde el Ministerio lo que se busca es que el registro no se una barrera, y que obviamente no quieren dejar excluídos a los clubes que todavía no tienen los papeles.

"Es algo que no nos compete solo a nosotros, siempre hay que presentar un papel porque hay que garantizar cierto control. Desde el comienzo hasta ahora duplicamos la cantidad de clubes inscriptos, pero este es un proyecto largo, no es de un día para otro", cerró.

Desde el Ministerio de Turismo y Deportes aclararon además que el plan de obras que se anunciará será por $500 millones e incluirá a más de mil clubes que van a recibir fondos para mejorar sus instalaciones.

Del mismo modo, sumaron que en breve se comunicará que los clubes van a tener una tarifa social para el gasto del agua, al mismo tiempo que más de 1000 instituciones recibieron el pago del ATP para sus empleados. "Hay un montón de cosas que se están haciendo, por la pandemia, y post pandemia", aseguraron.