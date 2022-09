Entregaron los primeros diplomas no binarios: "¡Felicitaciones, abogade y profesore!"

El mes pasado, Cy, de 37 años, se convirtió en la primera persona de nacionalidad argentina en recibir su DNI y pasaporte no binarios en el exterior, una batalla que en lo personal venía librando hace más de tres años desde Berlín y cuya resolución positiva se precipitó con el decreto presidencial que agregó “X” como tercera opción registral de género a las tradicionales M y F.

Antes, en abril de este año, la aplicación Mi Argentina incorporó la opción de género no binario (X) para el registro del perfil digital de la ciudadanía. De esta manera, las personas usuarias que hicieran uso de esa elección pueden acceder también a las credenciales de diversos organismos que ya hayan implementado la identidad no binaria en sus registros.

Ahora, se volvió a dar un paso a favor del género no binario en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Allí, se entregaron por primera vez certificados de título "x" y no sexistas que van acordes a la Ley Nacional de Identidad de Género, la cual permite que las personas puedan ser inscritas en sus documentos personales con el nombre y el género de elección.

Además, esta ley permite ordenar que todos los tratamientos médicos de adecuación a la expresión de género sean incluidos en el Programa Médico Obligatorio, lo que garantiza una cobertura de las prácticas en todo el sistema de salud, tanto público como privado. Se trata de los diplomas de "Profesore en Comunicación Social", entregado a Mel Randev Gutiérrez, y de "Procuradore y Abogade", para Choyke Gutiérrez.

Ambos pertenecientes a dos personas recién egresadas de las Facultades de Periodismo y Ciencias Jurídicas y Sociales, respectivamente. “Esta ceremonia tiene importancia material y simbólica para el sistema universitario porque somos una de las primeras Universidades Nacionales en producir estas transformaciones muy relevantes para nuestra casa de estudios que es constitutivamente diversa", dijo Verónica Cruz, secretaria de Derechos Humanos.

Y agregó: “Diversidad que exige el trabajo coordinado de distintas áreas para remover las barreras hetero cis normadas y respetar los derechos conquistados. Hoy hemos compartido un momento fundacional que expresa la decisión política, institucional y académica de la UNLP de bregar por el reconocimiento y la ampliación de derechos de todas las personas que habitamos, trabajamos o estudiamos en ella”

La secretaria de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad estuvo acompañada por Andrea Varela y ambas encabezaron la ceremonia de entrega de los diplomas de la que también participaron el decano de Ciencias Jurídicas y Sociales, Miguel Berri, y la decana de Periodismo y Comunicación Social, Ayelén Sidun. "La necesidad de avanzar en la modificación estructural de los sistemas informáticos y de gestión académica a fin de evitar que las personas con identidades sexogenéricas disidentes deban asumir recorridos excepcionales o dilaciones innecesarias”, destacó Cruz poco después de la ceremonia.

La iniciativa surgió por pedido del centro de estudiantes y la casa de estudios convalidó esa posibilidad. “Hoy me siento orgullose de ser quien quiero ser, me siento poderose y estas emociones que intento contagiar van aparejadas de un logro que es mío, pero es de todes quienes no vivan dentro del binario. Lo que no se nombra no existe, como dicen por ahí, con todo lo que la burocracia necesita de estos gestos, hoy al nombrar lo que tanto la academia ha tardado en reconocer, con todas las violencias en el cuerpo que todavía me duelen, con las contradicciones que confiere ser educador y estar necesitando ese trámite administrativo para poder ejercer", sostuvo Mel Gutiérrez.

A su vez, le pidió a todos aquellos que sientan lo que ella "que no tengan miedo y no dejen que ningún administrativo les venga a decir que no se puede”. La casa de estudios emitió sus diplomas con términos finalizados en “e”, en medio de la discusión por el lenguaje inclusivo y la ceremonia concluyó con una actividad cultural que consistió en la presentación del “Poemario Queer” que recupera producciones de artistas disidentes.