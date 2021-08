Volvió el surfer, el primero en romper la cuarentena: no se vacunó y quiere irse del país

Éramos pocos y regresó el surfer. Federico Llamas es el joven que en marzo del 2020 llegó a la portada de todos los diarios del país por convertirse en la primera persona que violó el aislamiento social, preventivo y obligatorio en la Argentina, tras regresar de unas vacaciones en Brasil.

Fue detenido cuando, luego de violar el aislamiento, redobló la apuesta y horas después buscó trasladarse a Ostende. Fue el mismo al que el presidente Alberto Fernández supo calificar de "idiota" y que ahora regresa con fuertes críticas contra el primer mandatario, tras el festejo de cumpleaños que tuvo lugar en la Quinta de Olivos en julio del año pasado.

"Es vergonzoso que un presidente, abogado, haga este tipo de cosas. No me sorprende para nada viniendo del Gobierno que tenemos. No le acredito toda la culpa al presidente, porque hay un montón de gente detrás de eso; pero él es el que da la cara", denunció con indignación en diálogo con la señal de noticias TN.

El joven, que en su momento violó en dos oportunidades el aislamiento, aseguró que lo único que quería era "volver a su casa": "No es que intento decir: 'Uh, mirá lo que me hicieron y mirá lo que está haciendo el presidente', porque yo no hice nada, lo único que quería era volver a mi casa".

Llamas reconoció que todavía no se vacunó contra el Covid-19 y que está juntando plata para radicarse en el extranjero: "Estoy trabajando mucho y me está rindiendo muy poco la plata, cada vez me cuesta más. Está todo muy caro y no puedo progresar. Estamos sumergidos en un sistema corrupto, en donde los fiscales y los jueces son corruptos. Lo atacamos al presidente, pero detrás de él hay un montón de jueces a quienes no los eligen en las elecciones y son los corruptos que no tienen los huevos para juzgar a los que hacen las cosas mal acá".

"Ojalá me pueda ir del país lo antes posible, cuando termine con todo este caos. No estoy contento con la Argentina. La economía es una mierda, el país es corrupto. La verdad es que me gustaría irme del país, no sé si puedo. No me está yendo muy bien acá en la Argentina", cerró.