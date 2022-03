Ercolini le autorizó otro viaje a Macri: va a Italia para jugar el Mundial de Bridge

El juez federal Julián Ercolin dio el brazo a torcer y le permitirá a Mauricio Macri poder viajar a Italia para participar del mundial de bridge, competición que no se desarrolla de manera internacional desde octubre de 2019. El pedido fue presentado por Pablo Lanusse, abogado del ex presidente, ante Ercolini, juez que lleva adelante la causa del espionaje a los familiares del ARA San Juan por la que el ex mandatario está procesado.

El magistrado accedió al pedido de Macri, quien también exigió mantener en reserva los detalles del itinerario para preservar la intimidad, y dejó en reserva, como había pedido la defensa del ex presidente, dónde se alojará durante su travesía que también incluirá España, Qatar y Estados Unidos entre el 25 de marzo y el 9 de abril en lo que será su tercera salida del país en lo que va de marzo.

En la resolución donde lo autorizó, Ercolini detalló los países de destino y la fecha de ida y vuelta, además de reiterarle su obligación de notificar al juzgado el regreso al país, pero no mencionó los motivos del viaje ni los lugares de alojamiento hasta que finalmente trascendió que el ex jefe de Estado tiene en su agenda el 45° Mundial de Bridge: la competencia se hará entre el 27 de marzo y el 9 de abril en Salsomaggiore Terme, en Parma.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Vale destacar que Mauricio Macri ya había sido autorizado este mes a viajar a Uruguay, los días 8 y 9; y a Miami, Estados Unidos, desde el 13 al 21. En su solicitud, Lanusse pidió que se mantenga "en reserva" su destino para evitar que "se avasalle" su "intimidad y privacidad", algo a lo que se opuso la querella que representa a los familiares de los tripulantes fallecidos en el ARA San Juan.

De acuerdo con el letrado, los detalles del viaje se informaron "por escrito y por separado" para "evitar que se avasalle, como ya ocurrió en el pasado en esta causa, la intimidad y privacidad que ampara al Sr. Mauricio Macri como derivación razonada del debido proceso, la defensa en juicio y el estado de inocencia". Ante este planteo, la querella que representa la abogada Valeria Carreras presentó una oposición al "trámite reservado".

La abogada considera que es "falaz la pretensa 'protección de su intimidad' y por privar del debido control a esta querella". En la resolución, Ercolini autorizó el viaje y detalló los destinos: "Reino de España, República de Italia, Estado de Qatar y a los Estados Unidos de Norteamérica" desde el 25 de marzo al 9 de abril inclusive. Cabe destacar que Macri es un asiduo jugador de bridge; en agosto del año pasado disputó un torneo online en Chile y salió campeón.

De hecho, Macri es uno de los integrantes del equipo senior que representará al país, según surge de la web de la Confederación Sudamericana de Bridge. En el escrito, el magistrado mencionó que "el permiso otorgado se sustenta en que esta sede ya ha autorizado los viajes peticionados en esa oportunidad, como así también a otros consortes de causa en peticiones de la misma índole".

Macri está procesado por supuesto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan junto a los ex titulares de la AFI en su Gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, entre otros imputados. A pesar de que se encuentra fuera del país -viajó el el domingo hacia Estados Unidos para participar de unas clases en el Centro para la Libertad Económica Adam Smith de la Universidad Internacional de Florida-, esta decisión fue apelada.

La misma está siendo analizada por la Sala I de la Cámara Federal porteña, luego de que la causa pasara de la Justicia federal de Dolores a los Tribunales de Comodoro Py. "Mientras no se vea modificada su situación frente al proceso y las solicitudes resulten atendibles, se procederá, eventualmente, en sentido favorable; no obstante, el deber de formular la pertinente petición a esta sede", reiteró el juez.

Macri mostró hasta ahora su "sujeción" al proceso y cumplió con "las obligaciones que le fueran impuestas", concluyó. El ex mandatario estará en Estados Unidos hasta el 21 de marzo. Unos días antes, había hecho un viaje de un día a Montevideo -en avión privado- para ser parte de un evento. El 1° de diciembre pasado, fue procesado por el juez federal de Dolores, Martín Bava, por el espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino.

En febrero último este juez envió la causa a los Tribunales Federales de Retiro y quedó a cargo de Ercolini, mientras que la apelación de los procesamientos debe ser analizada por los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia Sin embargo, la semana pasada el trámite de apelación quedó suspendido porque la querella recusó a los tres magistrados y pidió que se aparten de la causa, lo que está pendiente de resolución