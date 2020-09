Es ahora: los infectólogos piden "tomar medidas de bloqueo sanitario" según la gravedad de la situación y "sin demora"

El Comité de asesores del presidente Alberto Fernández publicó una carta en la cual formula una serie de pedidos relacionados con la evolución de la pandemia de coronavirus. Los profesionales concluyen que "la responsabilidad individual no alcanza para este desafío sin precedentes" y proponen "tomar las medidas necesarias de bloqueo sanitario a nivel barrial, departamental o provincial, según la gravedad de la situación en sus respectivas jurisdicciones, sin demora".

Los infectólogos aseguran que "tenemos la oportunidad de incidir en la evolución de la pandemia. Si consultamos precozmente en caso de presentar síntomas, reducimos nuestras salidas no indispensables, mantenemos los 2 metros de distanciamiento físico, usamos correctamente la mascarilla tapa boca-mentón-nariz, nos lavamos periodicamente las manos, ventilamos los ambientes, evitamos los encuentros con personas con las que no convivimos (particularmente en lugares cerrados), protegemos a nuestros adultos mayores y recordamos nuestros contactos para poder avisarles o que nos avisen en caso de que debemos aislarnos, estamos ayudando a reducir la propagación del virus".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Sin embargo, afirman, la responsabilidad individual no es suficiente. Y sostienen que "algunas regiones del país están viviendo situaciones de tensión en el sistema sanitario, agravadas por el desgaste del equipo de salud, el que sigue respondiendo con alto nivel de profesionalidad y compromiso".

En su pedido, piden un uso racional de los testeos, "ampliando su número y destinándolos a la vigilancia epidemiológica activa, implementando los diagnósticos por cuadro clínico en las zonas de alta circulación comunitaria y en contactos estrechos con síntomas de Covid-19 de casos confirmados".

También proponen "campañas de comunicación que tengan en cuenta a los diferentes públicos y a los diferentes canales de comunicación. No somos expertos en la materia, pero es indispensable reunir a quienes sí lo son para generar una campaña de comunicación que haga énfasis en lo positivo y no en lo taxativo o prohibitivo" y advierten que "el virus no es oficialista ni opositor" y que "la estrategia sanitaria para enfrentarlo, tampoco".

Los especialistas aseguran que "los aislamientos intermitentes posibilitarían ir abriendo y cerrando zonas de acuerdo a la situación epidemiológica" y que "es necesario fortalecer (o constituir) equipos de rastreo que hagan un seguimiento diario de los casos y sus contactos".

"Hoy -continúa la carta- cada uno de nosotros, mandatarios y ciudadanos, tenemos la oportunidad de optar por ser un eslabón más en la cadena de transmisión o de ser parte del escudo para cortarla".

Por último, aseguran: "No tenemos dudas de que la pandemia va a ser controlada. Lo que proponemos es llegar a ese control con el menor costo posible en número de enfermos y vidas humanas".