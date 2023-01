"Es un disparate": la desmentida sobre la supuesta base naval de China en Tierra del Fuego

Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, se expresó acerca de la supuesta instalación de una base naval que iba a llevar a cabo China en la ciudad de Río Grande, y afirmó que es un “disparate”, y que para él la información surgió a raíz de una “operación entre embajadas”.

"Es un disparate. No hay ninguna base militar china en la provincia ni la habrá mientras nosotros seamos gobierno. Ni china, ni japonesa, ni americana ni de ningún país. Esa es la realidad", expresó el último jueves Melella en una entrevista con Télam. Además, reveló que si bien firmó un memorándum con la empresa China, Shaanxi Chemical Industry Group, fue con el objetivo de invertir 1.250 millones de dólares en un polo petroquímico.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

No obstante a esto, Melella también reveló que se trató simplemente de una idea para que empresas extranjeras tuvieran en cuenta a Argentina como un lugar seguro para invertir. “Lo que se firmó es nada más que una carta de entendimiento, igual que sucede con distintas compañías de cualquier lugar del mundo para que vengan a invertir en diversos desarrollos productivos, pero no en bases militares”, afirmó.

El gobernador de la provincia del sur comentó de que se trata el acuerdo que intentan llevar a cabo, y que ya fue enviado a la Legislatura fueguina con el fin de ser aprobado. Melella afirmó que este plan incluye la instalación de una planta para producir 600.000 toneladas de amoníaco sintético, 900.000 toneladas de urea y 100.000 toneladas de glifosato anuales. Además, está prevista “la construcción de una terminal portuaria multipropósito con recinto interno, que permitirá el amarre de embarcaciones de 20.000 toneladas, junto a una central eléctrica de 100 MW”.

En este sentido, el ex intendente de Río Grande consideró que se incluyó la propuesta del puerto, ya que al contar con la experiencia del resto de las partes, podría ser algo muy favorable para el país. De todas formas, concluyó en que si bien el papel está firmado, no tiene ningún otro significado, ni quiere decir que se llevará a cabo todo lo previsto. “Se incluye el puerto porque ellos tienen especialización en ese tema. Cuando se hace un memorándum se incorporan todas las capacidades de la empresa, pero no significa que vayan a hacer todo eso. Es una compañía como cualquier otra con la que hemos firmado este tipo de documentos, de diferentes países. Darle otra connotación es ridículo”, cerró.