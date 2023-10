"Es un negocio inmobiliario": cerraron un histórico colegio de Quilmes y dejaron a los chicos sin educación

La situación del Instituto Cultural Mancedo (DIEGEP N° 1907/ 477/4586) del distrito de Quilmes está en boca de todos debido a la crisis institucional que enfrenta actualmente: el establecimiento privado bilingüe con casi 90 años de funcionamiento cerró sus puertas y dejó sin educación a más de 500 alumnos y alumnas. Frente a la situación, el Gobierno bonaerense se puso a disposición de las familias en busca de vacantes disponibles en otros establecimientos.

Cientos de padres concurrieron a la puerta del establecimiento el jueves por la tarde y advirtieron que fueron los alumnos los que se enteraron en primer lugar del cierre del colegio, mucho antes que sus propios padres. "Nos fuimos enterando porque nuestros hijos nos iban llamando llorando por teléfono. Se fueron enterando por los docentes que comenzaron a recibir los telegramas de despido en sus casas", señaló la mamá de una de las estudiantes del Instituto de 16 años.

Según explicó, los docentes salían llorando de sus clases al enterarse de los despidos y de la situación del colegio de casi 90 años. "Los chicos que tenían celular al alcance de sus manos, comenzaron a llamar a los padres llorando, como es el ejemplo de mi hija, que tiene 16 años, y les contaron que el colegio iba a cerrar. A la hora nos llegó un correo por mail a cada familia diciendo que, por problemas económicos, el colegio cerraba", sumó.

Esta versión del colegio fue desmentida por las autoridades bonaerenses. La Jefatura de Región 4 de la DIEGEP, dependiente de la Dirección de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires, advirtió que la escuela "posee un proyecto bilingüe y que no recibe ni presentó solicitud para percibir aporte estatal (pedido de subvención por parte de la entidad propietaria) en el transcurso de los años anteriores, ni actualmente".

Además, adelantaron que de "manera informal" las autoridades del colegio les comunicaron que el motivo del cierre "no se debe a la situación económica sino que responde a una decisión de los propietarios de no continuar con el proyecto educativo" que albergaba a cientos de estudiantes". De todas maneras, los funcionarios del área educativa remarcaron que los propietarios del Instituto "no han recurrido previamente a esta Jefatura Regional para comunicarnos la posibilidad de cierre".

Por esta razón -advirtieron-, el cierre de sus puertas "fue sorpresivo", más aún si se tiene en cuenta que se trata de "una institución emblemática en el distrito". "No obstante ello, estaremos acompañando a la comunidad educativa, poniendo a disposición de las familias las vacantes disponibles en instituciones de Gestión Privada y Gestión Estatal, con el propósito de garantizar la continuidad de las trayectorias educativas de las y los estudiantes", remarcó el gobierno bonaerense.

El correo electrónico que recibieron los padres de los alumnos sobre los motivos del cierre del colegio decía: “Estimadas familias, nos dirigimos a ustedes con profunda tristeza para comunicarles que, después de una cuidadosa consideración y evaluación de diversas circunstancias, hemos tomado la difícil decisión de cerrar las puertas del establecimiento educativo al finalizar el corriente ciclo lectivo".

Y seguía: "Comprendemos que esta noticia genera preocupación y tristeza en todos ustedes, especialmente en nuestros queridos alumnos. Queremos que sepan que esta decisión no se ha tomado a la ligera y que entendemos que este cierre representa un cambio en la vida de los integrantes de nuestra comunidad educativa. Este no ha sido un paso fácil de dar, y hemos evaluado diferentes opciones antes de tomar la decisión final".

En el texto, los directivos del colegio señalan que "a lo largo de los últimos años hemos transitado situaciones adversas que fuimos tratando de sortear, estas han tenido un gran impacto y demandado un gran esfuerzo". "Las sucesivas crisis económicas, el contexto inflacionario y las problemáticas sociales crecientes están haciendo que cada vez sea más complejo gestionar la escuela respetando la visión y la misión que siempre nos ha caracterizado", agregan.

Y finalizan agradeciéndoles a las familias por el apoyo brindado al establecimiento educativo a lo largo de los años y en uno de los párrafos indica: "La entidad propietaria no se encuentra en condiciones de continuar con la gestión del establecimiento. Ha sido un honor y un privilegio servir a esta comunidad educativa y ser parte del crecimiento y desarrollo de sus hijos".

De acuerdo con los padres de los chicos, el cierre del colegio corresponde a un negocio inmobiliario. "Les ofrecieron, ya les pagaron y el colegio ya está vendido. Es un negocio inmobiliario", afirmó la mamá. "La situación es lamentable. El problema más serio es desarmar un grupo que, en el caso de mi hijo mayor, lleva 12 años. Los responsables tienen que entender que el ejemplo baja de arriba y que a los chicos no se les puede hacer lo que se les hizo", dijo otro papá.

Desde la Jefatura de Región 4 de la DIEGEP precisaron que los dueños del Colegio Mancedo "nos han manifestado que asumirían los compromisos contractuales con cada empleado, conforme lo establece la Ley de trabajo". "Los chicos están devastados. La escuela tenía un rol solidario en todo momento y jamás esperábamos esto", resaltó otra de las mamás de los alumnos afectados.

Padres y alumnos se concentraron en las puertas del Colegio Mancedo para repudiar su cierre y demostrar la angustia de los estudiantes ante la intempestiva determinación, de la que se enteraron los alumnos al ver el llanto de sus docentes tras recibir telegramas de despido. Allí, afirmaron que la decisión no se debe a una situación económica: los dueños de la institución habrían vendido el edificio a una inmobiliaria de la zona que utilizaría el terreno para levantar dos torres.