Escándalo con una contratista en Vaca Muerta: millonaria estafa a pymes locales

Una de las contratistas más importantes del yacimiento de Vaca Muerta fue denunciada en la Justicia por estafar a pymes de la provincia de Neuquén y dejar un tendal de 1.200 millones de pesos en cheques rechazados. Se trata de Electrificadora del Valle S.A (EDVSA), presidida por Osvaldo Nunzi, y administrada tanto por él, como por Guillermo de la Iglesia y Favio Liporace.

Además de esos dos delitos la empresa se encuentra, según consta en la denuncia presentada en su contra, es investigada por simulación de deudas, quebranto fraudulento, connivencia entre acreedor y deudores y asociación ilícita. Desde marzo, y con la excusa de la cuarentena como consecuencia de la pandemia del coronavirus, el objetivo de EDVSA fue licuar su deuda y financiarse a largo plazo con el capital económico y de trabajo de sus proveedores, los que paradójicamente ahora enfrentan procesos de quiebra.

En el camino, la empresa neuquina habría violado los artículos 172, 176, 180, 210 y 302 del Código Penal, dejando a todos sus proveedores sin cobrar.

Los cheques rechazados que registra EDVSA son 2.826, por un monto superior a 1.250 millones de pesos. Todos corresponden a pagos que no se realizaron a empresas proveedoras; estos datos públicos figuran en la central de deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA)

La empresa de ingeniería y construcción Electrificadora del Valle S.A. (EDVSA) es una de las principales contratistas de YPF en Vaca Muerta. Desde marzo la empresa está en cesación de pagos. Ahora, la Fiscalía de Delitos Económicos está tomando cartas en el asunto y podrían solicitar la prisión preventiva de los principales involucrados.

"Ellos echaron un montón de gente, mil personas de ellos; son 500 pymes que voltearon, 2 ó 3 tipos a cada empresa, 1500 tipos. Por ejemplo, Neuquén tiene 600 mil habitantes en la provincia, son 4 mil pesos por cada habitante. No hay que creer en la evaporación mágica del dinero. Hacen un volteo con los proveedores que son los más fáciles y arrancan de vuelta", declaró Martín Cides, titular de la empresa Transporte Futuro, y uno de los principales perjudicados por las maniobras ilícitas de EDVSA.

Cabe aclarar, como dato de color, que la esposa de Nunzi, Ana Rosa Lamela, fue investigada por “estafas reiteradas” hace algunos años en la provincia de Río Negro.

En esa línea, Ignacio Iranzi, titular de la transportista Megant SRL y de Vegetales Procesados Patagónicos, una fábrica hidropónica y de viandas, empresas perjudicadas por la situación de EDVSA, contó en declaraciones a la prensa: "Cuando decide no pagar los cheques, él desvía los fondos a una financiera, las acreencias con YPF, de forma tal que no entre más plata a las cuentas donde estaban liberados los cheques. Él siguió cobrando, pero no pagó más nada. Tenía la guita, la dejó aparte y no le pagó a la gente. Ahí está la estafa".

"El crédito fiscal de los 2.500 millones en cheques, hay otros 1.200 millones de gente que le facturó y no le dio los cheques. En la AFIP quedó como un duque, no pagó el IVA, no pagó Ganancias y sí sus acreedores quedaron engranpados con la AFIP pagando un IVA y Ganancias de algo que no cobraron”, agregó.