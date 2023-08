Escándalo en el Hospital Durand: terminaron dos operaciones con las linternas de los celulares

Una situación que superó todos los límites desde lo insólito como también lo extremo se vivió en el Hospital Durand, en la mañana del jueves, tras un corte de luz. Lo peor es que la interrupción del servcicio se dio cuando dos personas estaban siendo intervenidas quirúrgicamente y para poder terminar con ello, los médicos tuvieron que iluminarse con las linternas de los celulares, debido a que los grupos electrógenos no funcionaban.

El hecho sucedió en el Hospital porteño ubicado en el barrio de Caballito y según denunciaron médicos del mismo, se trató por “falta de mantenimiento del equipo electrógeno”. En el momento, se encontraban dos pacientes dentro del quirófano siendo intervenidas. Uno de próstata y otro de hernia. Edesur cortó la luz y el edificio no tiene condiciones estables para asegurar electricidad a pesar de tener problemáticas de esa manera. Como mínimo, es gravísimo.

Los médicos cirujanos que se encontraban en la sala de operación aseguraron que el hospital tiene falta de mantenimiento y que ni si quiera saben quiénes son los dueños porque se encuentra “tercerizado” por lo cual no se ocupan de invertir en insumos ni equipamiento. “No invierten en insumo y equipamiento. No ponen personal en cantidad para cubrir necesidades”, asentaron.

En diálogo con Télam, Héctor Díaz, delegado gremial de los trabajadores y parte de los equipos de Salud del Durand, comentó cómo fue el hecho y de qué manera terminaron operando iluminándose con los celulares. "Se usaron los dos únicos quirófanos que había en el séptimo piso del hospital, ayer lamentablemente se cortó la luz, están instalando grupo electrónico y las luces de emergencia no andan, estuvimos operando con las luces de los celulares, nada más”.

"Fue muy estresante todo, casi desesperados, porque ambas operaciones había que hacerlas sí o sí. Tuvimos que usar la luz de nuestros celulares, las mesas de anestesia tiene baterías propias. Fue una chotada trabajar así... Los dos pacientes atendidos -y que están en buen estado de salud- fueron operados de una próstata y una hernia", manifestó.

A la vez, apuntó directamente contra el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio de no hacerse cargo de la situación estresante que les toca atravesar. "Hace dos semanas que Horacio Rodríguez Larreta no da solución a los trabajadores de los hospitales públicos. En realidad así nos tiene desde hace años", sentenció.

"Puntualmente en el Durand, el Gobierno y sus funcionarios no da soluciones a las más de 80 cirugías postergadas por el cierre del quirófano central, producto de la pérdida de gases tóxicos, dónde las empresas privadas a cargo del mantenimiento, no cumplen con los pliegos de contrato y el Estado no cumple con el rol de control en estas empresas", remarcó el delegado. .

Por último, le hizo un pedido exclusivo al Gobierno porteño para poner al hospital en mejores condiciones y que nunca más tengan que terminar una operación con las linternas del celular. "Necesitamos inversión y aumento del presupuesto para las distintas áreas de la salud de los Hospitales de la Ciudad, más presupuesto para que se pueda garantizar los servicios y la seguridad para los pacientes y para los trabajadores de la salud", cerró.