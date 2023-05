Escándalo en la Iglesia Católica: un sacerdote trató de "gay, peronista y terrorista" al nuevo Arzobispo

La Iglesia como institución fue creada tan en la antigüedad que muchos de los que la representan siguen manteniendo diversos valores y discursos abocados en el pasado, por lo cual ven como algo imposible el hecho de deconstruirse y modernizarse a lo largo del tiempo. Y así fue como lo dejó demostrado el sacerdote de San Nicolás, Rodrigo Vázquez, que trató de manera descarada al nuevo Arzobispo de Buenos Aires de “gay”, entre otras cosas, por “apoyar al colectivo LGBT”.

La vergüenza fue tal que hasta sus propios colegas le bajaron el pulgar ante sus dichos y debió pedir disculpas por lo dicho. En las últimas horas, Vázquez filtró un audio en whatsapp defenestrando a José Ignacio García Cuerva, Arzobispo elegido por el Papa Francisco, para reemplazar a Mario Poli, que se retiró tras cumplir 75 años.

Como todo, en la vida cotidiana algunas cosas caen bien y otras mal. En este caso, la designación el Papa cayó pésimo para el ex campellán militar Rodrigo Vázquez que se la agarró sin filtro contra José Cuerva, a través de un audio que envió a un grupo de camaradas, lamentándose por la elección de Francisco.

“Muy buenos días a todos, queridísimos amigos, camaradas de este grupo tan distinguido. No soy de escribir ni hablar mucho, pero participo asiduamente de este grupo, escuchando y rezando por las intenciones de cada uno de ustedes, la Santa Misa y el Santo Rosario”, comenzó diciendo.

Minutos después, narró que se encontraba a disgusto por la decisión que tomó el Papa Francisco de elegir a José Cuerva y explicó el por qué: “Primero es una persona gay, apoya el LGTB y toda esa porquería, y además apoya el terrorismo, es kirchnerista, peronista y es recontra francisquista".

Siguiendo en la misma línea, no sólo lo criticó a él sino que fue por más y también repudió a quien contaba con las mismas posibilidades de ser el Arzobispo, pero que finalmente no lo fue. "Así que no se ilusionen, al contrario, es lo peor que nos pudo haber pasado. Lo peor de lo peor, lo eligió para ponerlo ahí. Estaba entre él y Víctor Manuel Fernández que ese es de La Plata, otro gay y afeminado, y además no siguen la doctrina de la Iglesia de siempre. Están destruyendo la Iglesia continuamente", comentó con total enojo.

Sin medirse en cuanto la discriminación hacia quienes estaban en la carta de posibilidades para ser reemplazo de Mario Poli, volvió a asentar: "También son antimilitares, amigos de las Abuelas de Plaza de Mayo. No se ilusionen para nada, no recuerdo bien su pasado, si tiene algo que ver con la fuerza que pusieron acá del aviador, pero si lo que le puedo asegurar es que es lo peor que pudo haber sucedido”. Y concluyó: “Así que, a rezar mucho y pedirle al Señor que con su providencia nos acompañe. Que viva Cristo Rey, viva María Reina y el glorioso Patriarca San José”.

Sin embargo, en la mañana del lunes se mostró arrepentido a través del mismo grupo de Whatsapp en el cual volvió a mandar un audio, pero esta vez pidiendo disculpas sobre sus dichos.

"Manifiesto que mis dichos son mendaces, no se corresponden con la realidad. Solamente fue un comentario sin sentido, solicito a todos el perdón. Me arrepiento de todo el contenido del audio que hizo circular", explicó. “Además quiero dejar en claro que no tengo nada en contra de las personas de orientación gay, para nada, no es una actitud de Cristo. Quiero decirlo claramente, pedir disculpas si alguno se sintió herido y a todos los que haya podido escandalizar. Desde ya pido el perdón y la bendición del Señor y su misericordia", concluyo.