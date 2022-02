Escuela Milei: el violento y misógino ataque de "El Presto" a una periodista de C5N

Una más y van. Comenzó el juicio contra Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido en redes sociales como "El Presto", acusado de hostigar y discriminar a la primera dama Fabiola Yañez, a quien llegó a calificar de "prostituta". Por fuera de la murga con la que llegó a la puerta de los Tribunales, el youtuber -quien se burló del femicidio de Úrsula Bahillo y también supo amenazar de muerte a Cristina Fernández de Kirchner- agredió a Claudia Salto, cronista de C5N que se encontraba allí para cubrir la primera audiencia.

"¿Te arrepentís de algún tipo de declaración respecto de las agresiones a Fabiola Yáñez?", fue la lógica pregunta de la cronista. "¿Agresiones?", respondió de inmediato y con tono altanero, al tiempo que reforzó: "¿A vos te parece que eso es una agresión?".

Nota al lector, estas fueron algunas de las agresiones de "El Presto" contra Yáñez: "Si yo el día de mañana en Twitter publico una foto de tu mujer en pelotas, porque las tiene, porque es el pasado de tu mujer, yo termino en cana (...) de última flaco, bancate la mina con la que te acostás, hay que tener pelotas. No te buscaste una mina de su casa, te buscaste una mina que en los grandes canales de televisión no la conocen precisamente por ser primera dama, la conocen por otros prontuarios, déjate de joder Alberto, déjate de joder (sic)".

Frente a la prepotencia del entrevistado, Salto se mostró profesional y le remarcó: "La verdad es que como mujer me parece una agresión". Irritado por la interpelación en vivo, "El Presto" agudizó su voz y comenzó un triste acting en el que buscó ridiculizar a las mujeres.

"¡Ay, como mujer! ¡Como mujer! No me toquen más como mujer", disparó sin ningún tipo de reparo, al tiempo que trajo a colación la causa que investiga el festejo en Olivos para salir del paso: "Hicieron una fiesta mientras la gente se moría. ¿De qué mujer me hablan? Ustedes cuando les conviene levantan la bandera del feminismo y cuando no se cagan en eso. ¡No me vengas con banderas!".

Por fuera del incoherente mix de argumentaciones que procuró articular sin éxito Prestofelippo, Salto volvió a encausar la entrevista y le recordó: "La has tratado de prostituta. ¿A vos te parece que es una forma de...?".

Pero la periodista no pudo ni siquiera terminar de formular su pregunta. Violento y acorralado, "El Presto" la interrumpió para impedir más interpelaciones y disparó: "Que justifique la guita de dónde la saca".

"¿Qué tiene que ver eso con la agresión al género?", insistió con criterio la periodista, remarcando el motivo por el cual atraviesa hoy un juicio oral. "¿Pero vos sos periodista o sos la hermana de ella?", fue la insostenible respuesta del youtuber. "¡Soy periodista y soy mujer!", le retrucó con altura la cronista. ¿Qué fue lo que pasó después? Al parecer, Prestofelippo no se bancó el mano a mano y abandonó el móvil al grito de: "¡Ahh, qué periodista!".