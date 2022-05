“Están mirando un mundo que ya no existe”: 20 frases de Gabriela Cerruti para terminar una relación

“Oh, lástima, ¿qué habría sido de mi vida amorosa sin ella?”, reflexiona Homero Simpson antes de enumerar para su hija sus mejores frases para terminar una relación. Lisa lo escucha atentamente, en aquel en el que quiere hacerle entender a Rafa que no está interesada en tener un noviazgo con él.

“Te quiero como amigo"; "Deberíamos ver a otras personas"; "No me dejan mis papás"; "Mi amor es el mar"; "No quiero matarte pero si me obligas”, son algunas de las frases que lanza Homero.

Mientras tanto, en el mundo real, adaptamos las frases de la vocera presidencial en conferencia de prensa, Gabriela Cerruti, para emular los consejos de Homero. Si querés ponerle fin a una relación, podés usar cualquier frase de la vocera.

“Tengo pensamiento lateral pero ni aún con pensamiento lateral logro unir qué tiene que ver una cosa con la otra”.

“No confirmo, ni desmiento”.

“Los políticos a veces nos equivocamos en cómo comunicamos”.

“Estamos en un ecosistema periodístico donde cualquier palabra se transforma en un título que es mentira y que hace que el resto de los diarios lo repitan y la oposición salga a replicarlo”.

“Todo lo que se presenta moderado termina siendo débil y sin capacidad transformadora”.

“De mi parte, no esperen un solo gesto que rompa la unidad”.

“Soy hija de un chofer que decía nunca digas ‘qué buen viaje’ hasta que no estás de vuelta en tu casa".

“La gente usa Twitter y Facebook creyendo que es algo que poseemos, y no. Tienen dueños que son los hombres más ricos del mundo, que toman decisiones políticas muy serias. Es un tema que preocupa al mundo”.

“La mejor manera de no intoxicar el espíritu de nuestra democracia es respetando la libertad de expresión y de opinión. Meterse a controlar las expresiones en las redes sociales es inaceptable e inconstitucional".

“La codicia y la especulación son inaceptables en un momento de guerra internacional y de crisis económica en la Argentina, saliendo de una pandemia. Casi diría que es un acto criminal”.

“Uno tiene que conocer sus límites y hasta cuándo permanecer o no, si esta postura es tan extrema. Vos mismo no te sentís parte. Si tenés una posición tan extrema, deberías preguntarte qué haces ahí, qué te lleva a permanecer”.

“He sido una legisladora brava, por lo que no me asustan este tipo de situaciones. Uno tiene que saber hasta qué punto las situaciones son para debate y cuándo para acuerdo”.

“Uno no tiene que ser amigo para estar en un gobierno, tiene que tener acuerdos políticos”.

“Con respecto a las relaciones, siguen como siempre. Las relaciones personales son personales y las relaciones políticas son otra cosa”.

“Sobre las relaciones personales yo no comento en estas conferencias”.

“Tenemos que entender que las consecuencias económicas de la guerra ya llegaron a la Argentina”.

“Vamos a seguir trabajando con la vocación de encontrar acuerdos hacia adentro y hacia afuera”.

“Están mirando un mundo que ya no existe”.

"Hacer una cuestión entre mapuches y Ejército me retrotrae a la Conquista del Desierto. Retrocedimos 200 años”.