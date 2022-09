Esteban Bullrich fue dado de alta tras estar 20 días internado: "Gracias a Dios"

Esteban Bullrich lucha desde hace un tiempo con la enfermedad esclerosis lateral amiotrófica (ELA) la cual no le permite mover las extremidades de su cuerpo ni poder hablar. Es por eso que se moviliza en una silla de ruedas y utiliza una computadora con alta tecnología que le permite comunicarse con el resto.

El 31 de agosto tuvo en vilo al país tras ingresar al Hospital Austral por una neumonía y quedar internado por veinte días. Si bien hoy le dieron el alta, continuara con el tratamiento indicado en su domicilio, tal como se lo comunicaron sus médicos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“En el día de la fecha, el paciente Esteban Bullrich ha sido dado de alta luego de su internación en el Hospital Universitario Austral. Se encuentra con buena evolución, recuperado de la neumonía por la cual ingresó el 31 de agosto y continuará con el tratamiento en su domicilio”, confirmaron desde el hospital en su parte médico.

Parte médico del Hospital Austral sobre la salud de Esteban Bullrich.

Como acostumbra en cada una de sus internaciones, el ex senador argentino agradeció en sus redes sociales todo el apoyo que recibe no solo por parte de su familia, si no a todos los seguidores y colegas que le hacen llegar un mensaje de esperanza: “GRACIAS!!! A Dios, por todo. A mi mujer, María Eugenia, y a mis hijos, por ayudarme a cargar mi cruz con una sonrisa. A mi familia, por estar siempre. A mis amigos y hermano por turnarse para que no esté nunca solo”.

Tweet de agradecimiento de Esteban Bullrich.

Además, continuó su relato en Twitter y aprovecho para agradecerle a todos los que formaron parte del equipo médico que lo atendió durante su estadía en el hospital. “Y, obviamente, a todo el equipo médico del Hospital Austral, liderado por Pablo y Daniel. Médicos, enfermeros, kinesiólogos, especialistas, personal de limpieza, ustedes fueron grandes responsables del regreso a casa. Y lo llevaron adelante con profesionalismo, buen trato y una sonrisa siempre a flor de piel. Y a todos ustedes, por los rezos, oraciones y mensajes de apoyo. Me sumaron fuerza para ganar esta batalla. La guerra contra la ELA continúa”, concluyó Esteban en su red social.