Estudiantes volvieron a tomar el Nacional Buenos Aires: "Se caen techos y nadie hace nada"

El Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires (CENBA) volvió a tomar el establecimiento para exigir la salida de la rectora, Valeria Bergman, a quien consideraron "nociva" para la institución.

Mediante un comunicado difundido este lunes por la noche, los jóvenes confirmaron la medida luego de varias asambleas realizadas a lo largo de la jornada. “Las razones son claras: posicionarnos en contra de la gestión de Valeria Bergman de cara a la próxima elección de rector. Queda en evidencia el desinterés y la desidia de las autoridades hacia el Colegio”, indicaron.

Además del reclamo político, los alumnos argumentaron que la nueva protesta se enfoca también en la situación edilicia, que "no da para más”: “Se caen techos, ventiladores y ventanas. Durante cuatro años no se realizó ningún concurso docente y no habría intención de hacerlo. El CER, órgano crucial para el correcto funcionamiento democrático del Colegio, pierde efectividad a medida que la rectora patea las sesiones, modifica los temarios y no firma los proyectos aprobados”. “¿Dónde quedó la excelencia académica del Colegio Nacional de Buenos Aires?”, denunciaron desde el CENBA.

Aunque se trata de un conflicto ajeno a los ocurridos durante las tomas de una veintena de colegios en septiembre y los primeros días de octubre en la Ciudad de Buenos Aires, la medida de fuerza ocurre luego que el Gobierno porteño denunciara a 366 padres que autorizaron a sus hijos a tomar las instituciones educativas. La cifra por la demanda civil asciende a $50.538.442,85.

“Nos queda más que claro el modelo de Colegio que trae esta gestión. Desde el CENBA les decimos que no vinieron para quedarse, afuera el desinterés, afuera autoridades indiferentes, afuera Bergman”, asevera el final del comunicado difundido por los estudiantes, que da comienza a un nuevo conflicto.