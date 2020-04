Estuvo diez días con fiebre: el dramático relato en twitter de una mujer que murió con síntomas de coronavirus

Liliana Giménez tenía 44 años y en medio de la cuarentena obligatoria que rige en todo el país, fue transmitiendo a través de las redes sociales el calvario del que fue víctima después de denunciar, en reiteradas ocasiones, que había sido abandonada por el sistema de salud.

La mujer comenzó a sentir síntomas similares a los del coronavirus y falleció el 7 de abril.

En ese tiempo, la escritora pasó de 37 a 38,3 de temperatura y alcanzó un pico de 39.6. “Anoche 39,6 pese al paracetamol. Dice Apross que aumente la dosis, pero que NO VAYA a los centros de salud. No califico para covid19”, escribió en Twitter el 31 de marzo.

Así, Liliana –con la simpatía y la verborragia que la caracterizaba- fue relatando su pesar a través de las redes sociales. “38,3 hasta luego amigos, los quise”; “‘Murió de unas fiebres misteriosas’. No fui escritora, pero tuve un final ad hoc”, fueron algunos de sus mensajes.

“Murió de unas fiebres misteriosas”. No fui escritora, pero tuve un final ad hoc 🤪 — 💚Lilipad💚 (@414us_) March 31, 2020

Actualización: Anoche 39,6 pese al paracetamol. Dice Apross que aumente la dosis, pero que NO VAYA a los centros de salud. No califico para covid19. — 💚Lilipad💚 (@414us_) March 31, 2020

La mujer mantuvo el reposo y una y otra vez, según remarcó durante su relato 2.0, llamó buscando ayuda en medio de este brote mundial que tiene paralizado al globo terráqueo.

Sin embargo, la respuesta que recibió del otro lado del teléfono siempre fue la misma: mientras tuviera sólo fiebre, debía tomar paracetamol y no ir a la guardia de ningún hospital.

Al mismo tiempo, le señalaron que podía esperar hasta diez días con temperatura si, y solo si, no tenía otros síntomas, ya que en todo caso la situación no era grave.

“El chismerío alcanza nuevos niveles con los grupos de FB de los pueblos, donde se encargan de escrachar a los que se enferman o son sospechosos de ello”, escribió el 1 de abril, aún en cama y con fiebre.

Liliana nació en Buenos Aires. De chica se mudó con su familia a Puerto Rico, un pueblito de Misiones donde se crió y conoció a su mejor amiga, Elizabeth Auras. Fue ella la que le dio la trágica noticia a sus seguidores: “Se murió mi amiga del alma @414us_ 44 años. No sé si fue el puto coronavirus​ o el nefasto sistema de salud. Lo que sí sé, es que no es justo. No es justo”.

Al instalarse en Córdoba, Liliana estudió Literatura, se casó y tuvo dos hijos, un varón y una nena. Enseñaba en la cárcel por vocación. Por ejemplo, en el penal femenino de Bouwer, impulsó la revista Rotas Cadenas, un proyecto por el que obtuvo un premio de educación en contextos de encierro que la llevó a exponer en Guadalajara, México.

Hace tanto que estoy en cama que cuando hago dos pasos se me acalambra el gemelo. — 💚Lilipad💚 (@414us_) April 4, 2020

Ocho días de fiebre me llevó que un médico se acercara. Por tema coronavirus, sí tenés fiebre “esperá por otros síntomas” y estamos empezando. Fleming cómo te amo. — 💚Lilipad💚 (@414us_) April 4, 2020

Preocupado por la situación, su marido la llevó a la Clínica Privada de La Falda luego de que volviera a levantar temperatura tras un rápido viaje a la terraza para tomar aire fresco. “Hace tanto que estoy en la cama que cuando hago dos pasos se me acalambra el gemelo”; escribió.

Y agregó, el 3 de abril: “¿Ocho días me llevó que un médico se acercara? Por el tema coronavirus, si tenés fiebre 'esperá por otros síntomas' y estamos empezando. Fleming cómo te amo. Espero que no sea como el chiste de a ese que le enseñaban como suavizar la noticia de una muerte”.

Espero que no sea como el chiste de a ese que le enseñaban cómo suavizar la noticia de una muerte. — 💚Lilipad💚 (@414us_) April 4, 2020

Después de 9 días de agonía por el sistema de salud, finalmente me llevan a internar. Besos a todos. — 💚Lilipad💚 (@414us_) April 6, 2020

Finalmente, el 6 de abril escribió su último tuit, llevando esperanzas a sus seguidores y alertando sobre el ineficaz sistema de salud: “Después de 9 días de agonía por el sistema de salud, finalmente me llevan a internar. Besos a todos”.

Liliana falleció el martes 7 de abril. Su familia está a la espera de los tests complementarios que determinarán si la mujer falleció producto de COVID-19. El primer análisis por coronavirus dio negativo, pero todavía se esperan los resultados de los otros dos.