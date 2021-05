Evalúan nuevas restricciones: reunión de urgencia en Casa Rosada tras el récord de muertes y nuevos casos

El Gobierno Nacional se prepara para dar a conocer las nuevas restricciones el próximo viernes. En ese contexto, la preocupación sigue en alza día a día al igual que los casos de coronavirus en Argentina. Hoy el reporte del Ministerio de salud llenó de dudas a los funcionarios: Se registraron 745 muertes y 35.543 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas.

Minutos antes de que se dieran a conocer esas cifras, había finalizado la reunión entre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con los representantes políticos y sanitarios de la Provincia y de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo fue analizar profundamente la situación epidemiológica actual derivada de la segunda ola de COVID-19 y debatir las nuevas medidas sanitarias.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cerca de las 15.30, Cafiero y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se reunieron con los jefes de Gabinete, Carlos Bianco por la provincia y Felipe Miguel por la Ciudad, y con los ministros de Salud, Daniel Gollán y Fernán Quirós. En un clima cordial, tras evaluar las diversas cifras, los funcionarios se mostraron de acuerdo en casi todos los puntos.

Por supuesto, se dejó en claro que la situación en el sistema de salud se encuentra en un momento muy delicado. Pero ese clima no sólo se vive en los diversos centros de salud del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sino también en diversas ciudades del Interior del país, donde explotaron los contagios.

De los 35.543 nuevos contagios del día de hoy, 14.593 son de la provincia de Buenos Aires, 3.465 de la ciudad de Buenos Aires, 440 de Catamarca, 525 de Chaco, 320 de Chubut, 35 de Corrientes, 4.074 de Córdoba, 921 de Entre Ríos, 328 de Formosa, 145 de Jujuy, 799 de La Pampa, 376 de La Rioja, 1.095 de Mendoza, 129 de Misiones, 807 de Neuquén, 557 de Río Negro, 518 de Salta, 735 de San Juan, 294 de San Luis, 369 de Santa Cruz, 3.302 de Santa Fe, 444 de Santiago del Estero, 78 de Tierra del Fuego y 1.194 de Tucumán.

Por la mañana, el presidente Alberto Fernández adelantó en una entrevista radial que no se volvería a Fase 1. Aunque no descartó de lleno que el Gobierno Nacional aplique nuevas medidas sanitarias con el objetivo de evitar la propagación de coronavirus.

Luego de que el Gobierno Porteño advirtiera que analiza el final de la presencialidad en las escuelas y la obligada vuelta a las clases virtuales, Alberto dijo en la entrevista: "Me criticaron, me llevaron a la Corte y le hicieron decir a la Corte lo que ellos querían, ¿y quién tenía razón?".

Y agregó, sobre las reuniones que mantuvo con el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta: "Yo siempre le pregunto a Horacio, si en el colegio no hay contagios, si en los bares no hay contagios y si en los cines no hay contagios, ¿dónde se contagia la gente?".

Mientras en la Ciudad aseguran que si la situación epidemiológica empeora, volverán las clases virtuales, el gobernador Axel Kicillof evalúa nuevas medidas para que los casos no sigan creciendo tanto en el Conurbano Bonaerense como en el interior de Buenos Aires. Las autoridades saben que la meseta de casos está muy alto y si continúa por esa vía se llegará al colapso en varios hospitales.

Con los nuevos datos que demuestran que los contagios siguen aumentando, el jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, afirmó: "Vamos a tener que seguir implementando medidas de cuidado; no queda otra".

Esa frase fue en consonancia con lo que dijo el presidenta de la Nación que afirmó: “Nos tiene que doler el número de 500 muertos diarios por coronavirus. No hubiera querido "restringir la circulación, pero no hay otro modo que no sea ese" para combatir la pandemia. Me parece que, en estos términos, debemos seguir con las restricciones”.

Tras la reunión en Casa de Gobierno, fuentes oficiales afirmaron que además de estar de acuerdo en diversas medidas, aumentó la preocupación tras las alarmantes cifras del reporte del día martes 18, con más de 700 muertes y más de 35 mil contagios.

Mientras que los representantes de la Provincia adelantaron que se sumarían de lleno al nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmará el presidente en la semana, en Ciudad dejaron en claro que se harían efectivos nuevos cierres. El objetivo del gobierno de Rodríguez Larreta es mostrar una postura más dura que la que tuvo hasta el momento.

Por su parte, aunque en la Provincia no evalúan prohibir actividades laborales como la construcción, analizan restringir la circulación y movilidad de las personas con un mayor control para evitar los contagios. Para esas restricciones un poco más estrictas también se evalúa una fuerte cuarentena que dure entre 10 y 15 días para ir relajando las medidas con la baja de casos. Al mismo tiempo, la provincia evaluará si es conveniente realizar dicha medida con la llegada de nuevas vacunas a cada jurisdicción.

Aunque dejaron entrever que podría aplicarse una Fase 1 durante los fines de semanas, esto fue descartado de lleno por Fernández. Lo que podría aplicarse sería el cierre de bares y restaurantes y que sólo puedan trabajar con la modalidad take-away y delivery. En tanto, las actividades recreativas podrían prohibirse por completo. Aunque eso aún continúa en análisis.

En los próximos días, el presidente se reunirá con sus asesores expertos en epidemiología y también se evalúa otra reunión virtual con los gobernadores. Después de eso, dictará las nuevas medidas para el DNU. Su plan era aplicar la ley del semáforo sanitario que envió al Congreso, pero no será tratada durante la semana y, además, Juntos por el Cambio ya dijo que no apoyará la medida en medio de la segunda ola y con los casos y las muertes por coronavirus en plena alza.