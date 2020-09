Evelyn Von Brocke contó que ella y su esposo tuvieron Covid-19: "Este bicho casi destroza a mi familia"

Luego de haber pasado 19 días en cama, la periodista Evelyn Von Brocke contó públicamente que tuvo Covid-19, después de que su marido médico se hubiera contagiado en el trabajo.

Aunque la comunicadora no necesitó estar internada, lo cierto es que la pasó muy mal, y hasta llegó a escribirle a sus hijos una carta de despedida porque pensó que no iba a sobrevivir.

Evelyn Von Brocke y su esposo tuvieron Covid-19.

"Voy a recordar a este año como uno de los peores de mi vida. Una cosa es tener el bicho afuera de tu casa y decidir si salís a buscarlo, y otra es tenerlo adentro", aseguró Von Brocke, luego de contar que su esposo Juan Viaggio se contagió de coronavirus.

Según indicó la periodista, su marido trabaja en el Hospital de San Isidro, y fue allí mismo donde se enfermó mientras cumplía sus funciones. "Desde hace cinco meses trabaja de lunes a lunes. Un jueves se empezó a sentir mal, con 38 grados de fiebre. Fue ver cómo una persona se deteriora en 24 horas, porque tiene un bicho adentro que se lo está comiendo. Un día estaba caminando y al siguiente no tenía fuerza para nada", reveló.

En un móvil que brindó para el programa Intratables, el cual es conducido por su ex esposo Fabián Doman, Evelyn contó que a su marido el Covid-19 le tomó los pulmones, lo que le produjo una severa neumonía. A pesar de que ahora ambos están recuperados, la realidad es que sufrieron y mucho.

"Cuando se lo llevó la ambulancia dije: 'Este es el peor escenario, esto puede terminar muy mal'. Lo dejé en la ambulancia y me metí en la cama porque empecé a sentir síntomas. Estuve 19 días así, hoy es el primer día que me levanto", aseguró.

En este sentido, comentó que a pesar de que no precisó estar internada, se sintió muy mal durante muchos días, con demasiado dolor de cuerpo y una molestia insoportable en la cabeza.

Según dijo, apenas empezó a tener los primeros síntomas, se dio cuenta de que era coronavirus, ya que lo que se siente en el cuerpo es algo distinto a cualquiera otra enfermedad. Por esto mismo, se realizó tres hisopados, que en cada ocasión le dieron negativo, hasta que una cuarta vez el test arrojó resultado positivo.

“Se llevaron a Juan y yo me quedé sola tirada en la cama. No podía ir al baño del dolor de cabeza, sentía que tenía agujas en la cabeza. Sentía como que me habían desenchufado el cuerpo, no tenía energía, no quería comer, no quería tomar. No sabía qué me estaba pasando y se habían llevado a mi marido a terapia intensiva", se lamentó.

Además, la rubia explicó que este fin de semana llamó a Doman y a los hijos de su actual marido para decirle que veía las cosas complicadas, a lo que el conductor reveló que estuvo muy asustado por la salud de su ex mujer.

“Le escribí una carta a mis hijos. La hice como despedida, tal vez. La puse en la mesita de luz y dije ‘este es un bicho maldito’. Si alguien dice que este virus no existe, a mi familia casi la destroza”, cerró.