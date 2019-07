[EXCLUSIVO] Emergencia sanitaria: 23 hospitales bonaerenses se quedaron sin sangre para urgencias por falta de reactivos

Los lectores memoriosos recordarán esta nota, publicada por BigBang el 19 de enero de 2018. Denunciábamos entonces que 22 hospitales bonaerenses se habían quedado sin sangre para urgencias, por falta de reactivos serológicos que permitan determinar rápidamente si la sangre está infectada o no. Un año y medio después, la historia vuelve a repetirse, sólo que ahora la situación es peor que entonces. No sólo porque los hospitales que se quedaron sin sangre ya no son 22 sino 23, sino porque no parece que esta vez el problema se pueda resolver en menos de 15 días.

Como en aquella ocasión, fuentes del Banco de Sangre de General Rodríguez se comunicaron con BigBang para denunciar el gravísimo hecho. No hay manera de saber si la sangre está infectada por VIH, hepatitis o Mal de Chagas, entre otras enfermedades, si no se utilizan los reactivos, y por lo tanto alrededor de 300 muestras están bloqueadas en el Banco de Sangre. "Hace una semana nos quedamos completamente sin reactivos", precisa una fuente del hospital de General Rodríguez, donde funciona el Banco de Sangre.

"Si hubiese un accidente grave y el paciente va a parar a uno de estos 23 hospitales, no hay manera de cubrir la urgencia. La doctora que está a cargo hizo el pedido en mayo y todavía no se resolvió. Hace una semana nos quedamos sin reactivos por completo. El año pasado el problema se resolvió rápido. Ahora el reclamo lleva tiempo y no pasa nada con el ministerio de Salud de la provincia, que no responde, por lo que la situación es mucho más grave que entonces".

El procedimiento habitual es el siguiente: los hospitales envían la sangre donada al Banco de sangre para que sea analizada y luego les devuelven los hemocomponentes que necesitan (glóbulos rojos, plasma y plaquetas), ya aptos para transfundir a los pacientes que lo necesiten. Si no hay reactivos, estos procedimientos no se pueden hacer. En este momento preciso hay 300 muestras bloqueadas en el Banco de Sangre bloqueadas en General Rodríguez. Son las que aparecen en la foto que aquí se publica.

La lista completa de los hospitales que no tienen sangre por el momento es la siguiente: