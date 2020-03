EXCLUSIVO Habla el coronavirus: "Conmigo no se jode"

Quería hablar. "Hay mucha gente que habla por boca de ganso, sin ir a las fuentes. Mucha paranoia". El Coronavirus siente que a él le toca explicar este momento especialísimo que vive, sin intermediarios, sin intérpretes. El problema es que nadie se animaba a entrevistarlo en vivo y en directo. Ni siquiera tiene jefes de prensa. Fue necesario un dispositivo especial (un traje aislante similar al utilizado por el Eternauta en 1957 durante la nevada mortal en Buenos Aires), para que pudiera obtenerse este testimonio vital para entender lo que ocurre en el mundo.

-¿Cómo está?

-Bien, feliz por estar en boca de todos. Ahora contento porque me declararon pandemia. Lo vivo como un reconocimiento al trabajo que estoy haciendo.

-Dicho así suena terrorífico...

-Me refiero a que todo el mundo habla de mí. Siento que estoy en mi mejor momento y debo aprovecharlo.

-Claro. Como le pasó al SARS, a la gripe aviar...

-Exacto. Y a "Despacito", "Felices los cuatro", "Mayonesa"...

-¡Es cierto! No me acordaba de "Mayonesa"...

-¿Se da cuenta? La gente tiene que ser más comprensiva con las epidemias. Porque nuestro cuarto de hora es breve y se pasa rápido. Ya no estamos en la época de la Fiebre Amarilla, que en pocos días no quedaba nadie... ¡Esas eran pandemias!

-¿Cómo se lleva con el hecho de que su supervivencia dependa de la muerte de mucha gente?

-Bueno, para hacer una tortilla hay que romper los huevos... Qué va'cer... Si la gente no me tiene un poco de miedo, no soy una buena pandemia. Tienen que saber que conmigo no se jode.

-¿Y qué opina de los protocolos para prevenir su presencia?

-No comment.

-¿Por qué?

-Porque yo no puedo hablar de lo que hace el adversario. Es como si Miguel Russo hablara de lo que hace el muñeco Gallardo. Cada uno plantea el partido como mejor le parece, y a mí no me corresponde opinar.

-¿Es cierto que fue fabricado en un oscuro laboratorio de una multinacional?

-Naaa... En las redes sociales cualquiera dice una boludez y se viraliza más rápido que yo. Nadie chequea nada.

-¿Y cree que se va a conseguir la vacuna contra usted?

-Es probable. Mientras tanto, el que los vacuna soy yo.

-¿Qué pasó en esa feria de animales de Wuhan que lo hizo famoso?

-Y... Mucho descontrol, amigo. Pero como la noche de Roma, no hay,

-¿Cuál diría que es su principal virtud?

-Tengo varias. Soy persistente, tengo resiliencia, pero por sobre todas las cosas soy muy democrático: no me importa si usted es rico, pobre o de clase media, si es blanco o negro, no le pregunto a quién votó ni su condición sexual. Cualquiera puede tener coronavirus y esa es la gracia. No soy para pocos.

-¿Sabe que, además de vidas, le está haciendo perder mucho dinero a la humanidad?

-Bueno, pero el ocio lleva a la reflexión. Se quedan en casa, agarran un buen libro, escuchan buena música...

-¡Asuma su responsabilidad! No se lave las manos...

-Nunca. Es lo último que haría.