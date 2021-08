Expertos explican cuáles son las secuelas más reiteradas en Argentina y cómo tratar el Long Covid

En medio de la pandemia, los científicos de todo el mundo continúan haciendo descubrimientos sobre las secuelas que el coronavirus deja en las personas. A ese trastorno se lo llama Long Covid, y puede tener desde baja de oxigeno y problemas pulmonares a trastornos cognitivos y cansancio crónico.

“La afectación pulmonar en todas sus formas es una de las características principales del COVID-19. Las secuelas suelen ser el Long Covid, que es un periodo de 12 meses de cuadros leves con alteraciones pulmonares. En un estado avanzado se habla de fibrosis pulmonar”, le cuenta BigBang, la doctora Ana María Putruele, Jefa de la División Neumonología del Hospital de Clínicas, una de las oradoras en las jornadas que brindará el Congreso Internacional de Medicina Interna que organiza el Clínicas los días 24 y 25 de septiembre.

-¿Qué tipo de secuelas se ven en los pacientes que tuvieron coronavirus?

-En los pacientes recuperados se observan algunas alteraciones a nivel de función pulmonar con patrones de tipo obstructivos, secuelas a nivel del pulmón, bajas en el oxígeno. En estos casos se indica oxigenoterapia. Hay otros pacientes que tienen periodos de covid prolongados. Se indica kinesiología pulmonar en estos casos, caminatas progresivas con controles cada 3 meses. La fibrosis es una entidad que no tiene tratamientos probados con resultados al 100% ya que son difíciles de tratar y se necesita en muchos casos el trasplante del pulmón.

-¿Cómo se diferencia el COVID de otras enfermedades respiratorias?

-Ha sucedido que muchos pacientes con Epoc y asma se presentan en las guardias con complicaciones que antes no tenían. Asimismo es posible que luego de la pandemia se incrementen los casos de tuberculosis por no asistir a los centros de salud durante este año y medio. Además, ciertas enfermedades aumentaron en su frecuencia pero la gente se vacunó mucho para la influenza y la neumonía lo que probablemente dará menos casos de neumonía de origen bacterianas, entre otras afecciones pulmonares.

-¿Alguna otra enfermedad puede confundirse con coronavirus?

-La fibrosis pulmonar es una afección que se suele confundir con el covid. Sus síntomas en común son la falta de aire y tos por lo que es clave hacer el diagnóstico diferencial para descartar la presencia de covid.

-¿Qué es el Long Covid?

-El Long Covid o el Covid prolongado en el tiempo son síntomas que quedan a través de un lapso, que puede variar entre tres y 12 meses, dependiendo el tipo de severidad de la enfermedad por COVID. En el Hospital de Clínicas, lo que más vemos es la patología pulmonar. Vemos secuelas de todo tipo. Si tuvieron una neumonía bilateral, a veces quedan imágenes, a nivel tomográfico y radiológico, que pueden ser descriptas como engrosamientos, como fibrosis pulmonar. A veces, esas secuelas son más importantes y el pulmón se torna rígido y tiene un deterioro en su funcionalidad por lo que hay inconvenientes en el intercambio gaseoso, con cuadros de hipoxemia, que baja el oxigeno, y eso causa problemas.

-¿Qué otras secuelas pueden quedar?



-Además de otras secuelas, a nivel pulmonar vemos diferentes cuestiones. Lo que vemos es que después de tres meses y hasta seis meses, puede quedar tos, dificultad para realizar las tareas habituales. Frente a eso, hacemos evaluaciones frente a ese tipo de pacientes por medio de la espirometría, que es una herramienta fácil para medir la capacidad respiratoria. A veces, al paciente le cuesta subir escaleras, entonces lo hace de a poco y con ayuda del kinesiólogo, que se ocupa de rehabilitar el pulmón. En caso de otras secuelas, como problemas en el corazón, que se ocupa el área de cardiología, pueden quedar arritmias o palpitaciones. También hay secuelas neurológicas y los pacientes quedan con trastornos del sueño, trastornos para concentrarse o niebla mental. Y también pueden quedar alteraciones al nivel del riñón o del hígado. Lo que también a veces queda como prolongado es la pérdida del olfato y del gusto para lo cual hay que rehabilitar y tener paciencia. Lo que sucede también es que no es igual en todos los pacientes sino en un subgrupo de ellos. Según algunos estudios, 8 de cada 10 tuvieron algún tipo de secuela. Otros estudios hablan de 6 cada 10 pacientes.

-¿Se puede sentir algún tipo de dolor puntual?

-A veces refieren algún tipo de dolor en las articulaciones y otras veces, a nivel precordial, es decir, a nivel de la corbata, a ese nivel. Quedan con dolor, con un poquito de falta de aire, y ahí hay que iniciar el tratamiento correspondiente. Hay que indicar medicación, algún aerosol para calmar la tos o la falta de aire. A veces se rehabilita y con el tiempo desaparecer. Pero los que tuvieron un COVID grave y quedaron con mucha destrucción en el pulmón, necesitan oxigeno-terapia durante un tiempo. También tienen con cansancio y dificultad para caminar. Esos son ciertas secuelas que quedan. Lo que hay que hacer es no asustar a todos porque esto le pasa a un pequeño grupo de personas. No a todos les pasa lo mismo.

-¿Cómo afecta el Long Covid a los fumadores o a aquellos que vapean?

-Esos siguen siendo uno de los grupos más afectados. El grupo de los fumadores, entre los diferentes trabajos publicados, tuvieron una evolución más complicada porque ya tienen una alteración en la funcionalidad del pulmón, en el deterioro del oxigeno y sumado a esto, es un grupo que puede estar involucrado en estos trastornos. Incluso estos pacientes tiene un deterior más importante, al usar barbijo, en el intercambio del oxigeno, como casos de hipoxemia más severo.

-Usted no es pediatra, pero le consulta: ¿Cómo afecta el Long Covid a los niños y adolescentes?

-Como decís vos, no me dedico a eso. Pero, en general, los chicos pueden tener compromiso pulmonar, pero la mayoría de los casos sobre los que he leído, no hacen cuadros tan severos. Tienen tos, fiebre durante tres o cuatro días, porque ellos juegan, corren y saltan y nunca paran. De acuerdo a las diferentes variantes que han aparecido, no está tan definido cómo es la evolución.

-En los mayores, ¿se sabe cómo son las secuelas de la variante Delta?

-Respecto a la variante Delta se sabe que es hasta 3 veces más contagiosa que la original de COVID y ha disparado inmediatamente los contagios y las muertes alrededor del mundo. Si bien los datos indican que con la vacunación completa los riesgos de contraer esta enfermedad son menores pueden existir complicaciones en los cuadros cuando no se han aplicado ambas dosis. Aún no sabemos si su desarrollo es más violento pero sí que es mucho más contagiosa ya que se transmite de forma rápida y se ha visto que muchos de sus casos requieren hospitalización por cuadros críticos.

-¿Cómo cree que será el desarrollo de la variante Delta en Argentina con respecto a una tercera ola?

-Es muy probable que en nuestro país exista circulación comunitaria en breve y que se produzca una tercera ola de contagios en las próximas semanas, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en otros países del mundo por lo que es crucial que al menos el 80% de la población en el país se encuentre con las dos vacunas.