Explosión en cadena de 100 garrafas: necesitaron 15 dotaciones para controlar el fuego

Un depósito de garrafas en la localidad de Tortuguitas explotó y generó fuertes llamas que tuvieron que ser apagadas por los bomberos. El avance del fuego fue tal, que los vecinos debieron autoevacuarse para resguardar sus vidas. De hecho, en total fueron necesarias 15 dotaciones de bomberos para controlar el foco de incendio y evitar que la situación se agravara. Mientras que al menos cuatro personas resultaron heridas.

El hecho ocurrió cerca del mediodía en un depósito ubicado en las calles Puerto Rico y Yatasto, en el noroeste bonaerense. Allí, cerca de 100 garrafas estallaron provocando una gran explosión que derivó en intensas llamas que cubrieron el deposito y gran parte de las casas vecinas.

En total, 15 dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar, provenientes de Benavídez, General Pacheco, Grand Bourg y Los Polvorines. "Por lo que manifiestan personas que estaban en el lugar, fue un desperfecto eléctrico", señaló uno de los bomberos a TN.

La explosión, según detalló alcanzó a "lesionar a un empleado". "El fuego se propagó y empezaron a explotar las garrafas. Lamentablemente las detonaciones alcanzaron viviendas linderas: una con un colapso parcial, cayó parte de la mampostería lateral y el techo",agregó.

El efectivo aseguró que el fuego causado por la explosión de la primera garrafa ocasionó que otras "cien" estallaran. "Tenemos bomberos lesionados con principios de asfixia y quemaduras. Están estables", continuó. La columna de humo alertó a todos los vecinos de la zona e incluso podía verse a varios kilómetros de distancia. Por lo que decidieron evacuar la zona para evitar lesiones y preservar la salud.

Las autoridades están investigando si había más trabajadores en el lugar o qué actividad se estaba desarrollando al momento del incidente. Uno de los más afectados por el incidente fue Osvaldo, un vecino que tenía la casa lindera al depósito donde explotaron las garrafas. "No me quedó nada. Esto no sé quién lo autorizó", se quejó, al mismo tiempo que le agradeció a Dios porque la tragedia "no llegó a mayores".

La casa de Osvaldo quedó completamente inundada por el accionar de los bomberos que buscaron por todos los medios apagar el fuego. Las llamas quemaron las puertas y los muebles dentro de la vivienda. Los vecinos señalaron a un hombre como el dueño del depósito. "No tengo ganas de aclarar", dijo cuando lo apuntaron las cámaras. Pero luego, afirmó: "No era un depósito, estaban cargando y descargando nomás".

Según trascendió, al menos cuatro personas resultaron heridas por inhalar humo o quemaduras producto del incendio. Los bomberos voluntarios aseguraron que una de las garrafas del depósito explotó y generó una cadena de denotaciones. Se trata de un depósito pequeño, pero que tenía una importante cantidad de garrafas en su interior, por lo que las autoridades deberán determinar ahora si se trata de un lugar ilegal.