Explosión en Villa Bosch: el contenedor de una fábrica estalló y el cielo se puso naranja

Cerca de las 12 del mediodía, una nube rojiza, con tonos anaranjados, cubrió gran parte de la localidad de Villa Bosch. Según trascendió, la nube tóxica nació a raíz de la explosión de uno de los contenedores de la fábrica de productos de limpieza que hay en la zona.

Según fuentes oficiales, fue por un error en la mezcla y los operarios no tardaron en ser evacuados del lugar. “Fue un derramamiento por una mezcla de sustancias en un bidón que provocó la nube roja que se ve. Está totalmente controlada y se disipó al instante en el viento. No hay ningún perjuicio para la salud de la comunidad. No hubo heridos", precisaron fuentes provinciales.

La fábrica en la que ocurrió el incidente es de productos de higiene y limpieza. "A raíz de un error humano se mezclaron productos químicos (Ácido Nítrico y Fórmico) generando una reacción química, presentes en el lugar defensa civil y bomberos iniciaron protocolo para contener dichos vapores que generaban un olor nauseabundo", ampliaron las fuentes consultadas.

Si bien se trató de una explosión, no hubo incendio, lesionados ni contaminación ambiental. Tampoco se registraron daños severos en la fábrica –a excepción del contenedor- y les pidieron a los vecinos que cierren sus ventanas para evitar contaminación y el mal olor. “Se trata de una zona fabril que no tiene muchos comercios alrededor”, señalaron.

La explosión ocurrió sobre la Avenida Márquez al 970, Villa Bosch, Tres de Febrero. Defensa Civil trabaja en la zona para limpiar el lugar, aunque señalaron que la nube que se formó fue de un gas no tóxico, por eso no hay mayores peligros a la hora de circular por la zona.