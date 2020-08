Falleció un chico de 5 años por beber dióxido de cloro: duro cruce a Canosa por promover su consumo

El fallecimiento de un niño de cinco años en la localidad de Plottier, provincia de Neuquén, por haber ingerido dióxido de cloro hizo que se enciendan todas las alarmas no sólo en el Gobierno, sino también en la comunidad médica. Es que la muerte se da después de que la periodista Viviana Canosa recomendó en su programa que se emite por Canal 9 su ingesta. Ayer por la noche, ante el conocimiento de la situación, desde el ministerio de Salud, a cargo de Ginés González García, tuvieron que salir con una circular para remarcar los peligros del dióxido de cloro.

“El Ministerio de Salud de la Nación recuerda que la utilización de dióxido de cloro para el tratamiento de COVID-19 u otras enfermedades, no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna por parte del Ministerio para su comercialización y uso. En este sentido, la ingesta de dióxido de cloro puede causar irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales. Por otra parte, en caso de síntomas compatibles con el COVID-19 no debe automedicarse y tiene que comunicarlo al sistema sanitario de su respectiva localidad para su correcta atención”, sostiene la misiva.

Ayer, el ministerio de Salud de Neuquén informó el fallecimiento de un niño de cinco años que había ingresado a la guardia médica con un cuadro cardio-respiratorio que habría sido causado por la ingesta el día anterior de dióxido de cloro. La cartera sanitaria remarcó que “se realizó una denuncia policial por muerte dudosa” y que “del interrogatorio a sus familiares, se desprende que el día anterior el niño había consumido dióxido de cloro”.

Luego de conocida la noticia, la Sociedad Argentina de Pediatras emitió un duro comunicado en donde no solamente buscó alerta de los peligros del dióxido de cloro, sino también criticó la difusión de su uso como una forma de combatir el coronavirus cuando no hay evidencia científica al respecto.

“La ingestión de este producto no ha demostrado efectos preventivos ni terapéuticos en dicha enfermedad. Su utilidad se limita al uso como desinfectante ambiental en determinadas diluciones del mismo, pero no debe ser ingerido por el ser humano. Se han reportado serias complicaciones respiratorias, digestivas, hepáticas, renales y hematológicas ante su ingestión. Además, el menor peso de los niños en relación a los adultos y la inmadurez de su metabolismo aumenta el riesgo cuanto menor es su edad”, remarca el comunicado.

“Asimismo, repudiamos la utilización inescrupulosa del dióxido de cloro por parte de presuntos profesionales de la salud, que ante la angustia y la incertidumbre de las familias en estos momentos de pandemia por un agente infeccioso nuevo, sin terapéuticas curativas farmacológicas, recomiendan sustancias no solamente ineficaces, sino además con reconocidos efectos tóxicos”, concluyeron.

Desde que Canosa bebió en vivo dióxido de cloro ya hubo dos mueres en la Argentina. Primero fue el caso de un hombre en Jujuy hace cuatro días y ahora el niño de cinco años en Neuquén. Hasta ahora la periodista no hizo ningún nuevo descargo público de la situación. Solamente se refirió a principio de mes, cuando tanto autoridades nacionales como provinciales criticaron su actitud. “Estudien, investiguen y no repitan. Cuando el rio suena.Mi cuerpo es mío y tengo derechos sobre él. Uso barbijo y tapabocas, pero eso no calla mis ideas creencias y decisiones. Y a los que agreden, mejor utilicen su tiempo investigando, estudiando! Muchas gracias!”, escribió en un posteo en donde muestra un fragmento del programa en el que tomó ese químico diluido.