Faltazo: Darthés finalmente no estará en la audiencia del jueves

El actor Juan Darthés finalmente no estará en la audiencia del jueves por el juicio que le inició a su colega, Anita Co, quien lo acusó en los medios de acoso sexual. La noticia le fue confirmada a BigBang por el abogado de Darthés, Fernando Burlando, que manifestó que su defendido no se encuentra apto de salud.

Cabe destacar que la audiencia del jueves no precisa de la presencia de Darthés por lo que puede no asistir. El letrado del actor presentó un escrito hoy en donde explicó el estado de salud de su cliente.

Asimismo manifestó que existe una preocupación por los escraches que puede llegar a sufrir Darthés y que a su vez podrían tener un impacto en su salud. Todas esas cuestiones fueron presentadas hoy en un escrito en donde se sostiene que el actor, como consecuencia de la situación, sufre ataques de pánico. Se trata de la segunda vez que Burlando presenta un escrito en donde explica los problemas de salud del actor. En su entorno además ahora agregan que “se encuentra peor”.

Hace dos semanas se especuló con que Darthés podía llegar a estar presente luego de que además se conoció que estuvo una semana en Argentina para realizar una serie de trámites y pasar el día del padre junto a sus hijos.

Asimismo la abogada de Co, Raquel Hermida, explicó en varios medios de comunicación que aguardaban poder conocer el paradero de Darthés en Argentina para poder pedir una cautelar e impedir que salga nuevamente del país. Alertado de esa situación el actor procuró moverse constantemente y nunca se quedó más de 24 horas en un domicilio.