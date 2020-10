Feinmann se burló de los desaparecidos para hablar de los muertos por Covid: "Ahora sí son 30 mil"

Eduardo Feinmann lo hizo de nuevo. Por segundo día consecutivo, el conductor de “El Noticiero” en A24 comparó la cantidad de muertos en la argentina por el coronavirus (Covid-19) con los desaparecidos en la última dictadura militar. "Ahora sí, son 30 mil”, tuiteó el periodista junto a la noticia de que en el país se había superado esa cantidad de muertos por la pandemia

Es que ayer, después de 222 días de cuarentena como consecuencia de la pandemia, en el país se registraron 345 muertos por lo que la cifra total de fallecidos llegó a 30.071. Pero la polémica no quedó allí.

La diputada nacional Gabriela Cerruti buscó cruzar a Feinmann en la red social del pajarito. “Esta es la única grieta. Seres nefastos que banalizan el terrorismo de estado y el resto de los argentinos”, afirmó la legisladora. El periodista, como de costumbre, no se quedó atrás y le respondió: “Viniendo de Ud Sra, el nefasto, es una cucarda. Le dejo un beso”.

El cruce se daba mientras el periodista estaba al aire en A24 en donde, por segundo día consecutivo, hizo referencia a esa misma comparación. “Esta vez sí, llegamos a los 30.000”, lanzó a modo de chicana.

El martes, junto al columnista de internacionales de ese programa, el ex candidato a vicepresidente de Despertar, Luis Rosales, tuvo un discurso similar. Es que el analista en dos oportunidades intentó que Feinmann se diera cuenta de la chicana para buscar un comentario cómplice.

“Recién hablamos de 30.000 muerto qué cifra paradójica”, dijo Rosales. “Es todo un número”, le respondió Feinmann que en ese entonces que no entendía para donde quería ir su columnista. “Todo un número, justo un gobierno kirchnerista, 30.000 muertos”, agregó Rosales.

En ese momento Feinmann se dio cuenta de la comparación y agregó: “Pero estos son los verdaderos, en la peor situación sanitaria de la Argentina, y en el peor manejo de la situación sanitaria”.

No se trata de la primera vez de que el periodista tiene dichos negacionistas sobre la cantidad de muertos en la última dictadura militar. Una de las últimas veces fue cuando compartió un video de la ex integrantes de la CONADEP, Graciela Fernández Meijide, en donde ella afirmaba que la cifra de 30.000 desaparecidos no era cierta.

“Con el fin de argüir que había un genocidio se inventó que había 30 mil y el otro número es el que está documentado. Entre 10 mil y 30 mil, hay 20 mil de diferencia”, sostenía Fernández Meijide en esa entrevista del año pasado.

Ayer el Ministerio de Salud informó 345 nuevas muertes, con lo que el total de fallecidos es de 30.071, mientras que se verificaron 13.924 contagios en todo el país, lo que totaliza 1.130.533 desde el comienzo de la pandemia en marzo pasado.

La cartera sanitaria indicó que hay 5.037 internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 64,4% en el país y del 62,5% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Asimismo se consignó que murieron 190 hombres, 61 en la provincia de Buenos Aires; 20 en la Ciudad de Buenos Aires; 5 en Chaco; 16 en Córdoba; 2 en Corrientes; 6 en Entre Ríos; 1 en Jujuy; 4 en La Rioja; 7 en Mendoza; 8 en de Neuquén; 5 en Río Negro; 7 en Salta; 2 en San Juan; 24 en Santa Fe; 2 en Santiago del Estero; 3 en Tierra del Fuego; y 17 en Tucumán.

También fallecieron 155 mujeres: 61 en la provincia de Buenos Aires; 16 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Chaco; 17 en Córdoba; 2 en Corrientes; 5 en Entre Ríos; 1 en Jujuy; 5 en Mendoza; 5 en Neuquén; 5 en Río Negro; 5 en Salta; 3 en San Juan; 19 en Santa Fe; 2 en Santiago del Estero; 1 en Tierra del Fuego y 7 en Tucumán.