Feinmann y Jonatan Viale publicaron imágenes falsas de un piloto ucraniano: era un videojuego

LN+ está viviendo un torbellino de problemas desde que comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia. Primero fue Elisabetta Piqué y su: "¿Quién es este pelotudo?", haciendo referencia al mansplaining que estaba recibiendo de Diego Laje. El periodista reiteró una y otra vez como una especie de mantra sus supuestos consejos de supervivencia a una corresponsal de guerra histórica como Piqué. Ahora tanto, Eduardo Feinmann, conductor del noticiero central de la señal de Los Saguier, como Jonatan Viale, fueron los protagonistas de una fake news.

En el pase del programa de Pablo Rossi al de Feinmann, el conductor mostró al "El Fantasma de Kiev", un supuesto aviador ucraniano que, con una destreza de superhéroe ,hizo frente a las fuerzas rusas. "El video del piloto ucraniano, es una cosa impresionante. Mirá bien el avión, esa mancha que ves en el cielo. Le tiran de todos lados", gritó exaltado el periodista, sin saber que se trataba del videojuego de guerra "ARMA 3", y no de imágenes reales del conflicto bélico. Tras semejante fake news, estallaron los comentarios en las redes sociales.

Luego otro periodista de la mesa del noticiero, se metió y sumó: "Un detalle, por mirar el perfil de este avión, no parece un MiG-29. Parece otro avión". Aún no se conoció quién no chequeó la información pertinente que devino en este papelón, sin embargo, lo más difícil de tolerar en este caso es el tono de comedia para destacar la valentía, el coraje y la osadía del piloto ucraniano escapando de los misiles rusos. Más tarde, fue Viale quien elogió al piloto durante el pase con Feinmann.