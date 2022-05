Felipe Pettinato será derivado a una clínica psiquiátrica: ¿desde cuándo está pidiendo ayuda?

Luego de que se incendiara el piso 22 “F” de la calle Aguilar 2390 y la policía encontrara el cuerpo carbonizado de Melchor Rodrigo, neurólogo y amigo del dueño de la casa, Felipe Pettinato fue trasladado al Hospital Pirovano por una intoxicación por monóxido de carbono.

Sin embargo, luego de ser atendido, el parte médico indicó que estaba sufriendo un “brote psiquiátrico agresivo controlado”, por lo que tuvo que ser derivado hacia la Clínica Zabala, donde quedó internado bajo custodia policial. Finalmente, según trascendió ayer en el programa de Fabián Doman, Felipe Pettinato será enviado a la Clínica Dharma de Salud Mental, una residencia psiquiátrica fundada en 2009 que se especializa en la estabilización del paciente. Está ubicada en Avenida Chiclana 3319, Boedo.

Los pedidos de ayuda

No es la primera vez que Felipe debe ser internado en un centro de salud por un cuadro de este tipo. De hecho, hace varias semanas que el tercer hijo de Roberto no se encuentra en su mejor momento; sin ir más lejos, hace poco menos de un mes se habría intentado quitar la vida. Luego de ese episodio, le habría dicho a un allegado que ya no quería vivir solo porque tenía mucho miedo.

Los pedidos de auxilio nunca fueron a su familia directa, sino a sus amigos. Les escribía y les hacía saber cuánto los amaba.También les dejaba entrever que no se encontraba bien. Incluso parecía estar despidiéndose.

"No me sorprendió lo que pasó, no lo veía bien. Hace pocas semanas tuvo un intento... complicado, por decirlo de alguna manera. Estaba pidiendo ayuda", aseguró a este sitio una fuente cercana al joven de 29 años.

Según trascendió, Cecilia Dutelli y Tamara Pettinato (madre y hermana) se encuentran acompañando y al cuidado de Felipe, junto con la custodia policial correspondiente por tratarse del único testigo del hecho.

¿Qué servicio brinda la Clínica Dharma de Salud Mental?

Según explica la clínica en su página web, en la internación el objetivo primordial es la estabilización del paciente, desde una posición ética, utilizando para tal fin todas las técnicas terapéuticas actuales, trabajando intensamente en la recuperación, inclusión social y consolidación de los lazos sociales, familiares y laborales.

La internación de tiempo breve permite resolver la situación de riesgo, para luego acceder a otras modalidades de tratamiento en forma ambulatoria.

"A través de los diferentes dispositivos terapéuticos se consolida un servicio donde el paciente encuentra una alternativa para mejorar su situación conflictiva, en un marco de contención hacia su persona, su entorno, familiar y social, como así también de respeto de sus derechos", agregan.

Para lograr el objetivo se cuenta con un plantel profesional con sólida formación académica y calidez humanística, utilizando en forma interdisciplinaria, todas las técnicas terapéuticas actuales.