Femicidio de Nancy: del cómplice que señalan los vecinos a la declaración clave de la mujer que vivía ahí

Avanza la investigación por el femicidio de Nancy Videla. En las últimas horas, fueron muchos los vecinos que se animaron a hablar sobre el único detenido e investigado por el asesinato, el albañil de 70 años Damián Lezcano Mendoza. Además de las denuncias por abuso sexual de menores y extorsión sexual a sus inquilinas, el testimonio de la mujer que vive en la casa lindera resultó clave en la investigación: aseguró que el lunes y el martes hubo un hombre que ayudó al ahora detenido a entrar los materiales con los que construyó el sobrepiso con el que intentó sepultar y hacer desaparecer el cuerpo de la joven de 31 años.

"Yo la vi ese día. Estaba sentada en la puerta, esperando a este hombre. La vi porque estaba tomando mate con mi vecina. Él llegó, se saludaron, entraron y nunca más los vi", aseguró en declaraciones con C5N, al tiempo que reconoció que no hizo la denuncia, pese a que al momento de que los medios comenzaron a hacerse eco de la desaparición de Nancy, la identidicó de inmediato: "Hace un tiempo me robaron, intenté hacer la denuncia y me tuvieron muchas horas. No quiero saber nada".

En su declaración televisiva, la mujer también aseguró que Lezcano recibió ayuda para, cuanto menos, ingresar los materiales a su vivienda. "Vino otro chico, más joven, que lo ayudó a cargar. Iban entrando materiales y sacando escombros. Así todo el lunes y el martes", reveló, lo que podría indicar que hay un cómplice aún no identificado por los investigadores. En la marcha que se llevó a cabo para exigir justicia por Nancy, otros vecinos hablaron de "tres personas" que lo habrían ayudado a encubrir el femicidio.

Una de las testimoniales más fuertes que se incorporaron en las últimas horas al expediente judicial fue la de la inquilina que vivía en la casa de Lezcano al momento del crimen y que convivió con él los seis días posteriores al asesinato. En su declaración, de acuerdo a lo publicado por el portal Infobae, la testigo recordó que en esos días "sonó un teléfono celular que tenía escondido arriba de un pequeño techo" y que Lezcano intentó silenciarlo inmediatamente. "Este es el celular de mi hija que se lo olvidó acá", le aseguró el jubilado de 70 años.

Los investigadores creen que se trataría del celular de la víctima, que hasta el momento no fue encontrado y cuya pericia resultaría clave para explicar la visita de Nancy y si estaba siendo acosada, extorsionada y hostigada por Lezcano. Sobre el vínculo, la inquilina recordó: "Me comentó que una chica llamada Nancy concurría frecuentemente a la casa a tomar mates con él". Pero eso no es todo. "Lezcano me había comentado que Nancy tenía una ex pareja, llamado Alan, que la volvía loca. También me había mostrado la foto de perfil de ella a través de la plataforma WhatsApp y me dijo: 'Mirá qué linda muchacha'".

"¿Vos sabés manejar las redes sociales? Porque yo la verdad que no entiendo y me parece que esta chica me miente, me parece que tiene un novio", reveló la inquilina que Lezcano le dijo en los días previos al crimen. Al intentar ayudarlo, notó que "la conversación que mantenían" estaba borrada, así como el contacto de Nancy. Consultada por la obra que Lezcano inició dos días después de la data de muerte de Nancy, la mujer aseguró: "Me dijo que lo hacía con el fin de arreglar una cañería, sin que yo le hubiera preguntado nada al respecto".

Una cosa que sí le llamó la atención fue el fuerte olor a podrido que salía de la heladera de Lezcano. "Sentí un olor nauseabundo, como si fuera carne podrida. Se fue haciendo más fuerte a medida que los días iban transcurriendo", recordó. Los investigadores creen que Lezcano podría haber dejado alimentos en descomposición para cubrir el olor del cadáver de Nancy, que ya se encontraba embolsado y con cal. Conforme pasaron los días, Lezcano comenzó a sentirse acorralado y mantuvo un llamativo diálogo con su inquilina: "A vos si te preguntan algo sobre Nancy no digas nada, porque la gente es muy chismosa. Cualquier cosita que te pregunten vos no viste nada, no sabés nada y no la conocés".

El hombre se encuentra detenido, se negó a declarar y está acusado por "homicidio agravado por violencia de género". De acuerdo a los resultados de la autopsia, la víctima falleció producto de un fuerte golpe que recibió en la cabeza, al tiempo que también hay signos de asfixia. Aún no se descarta la hipótesis de un posible ataque sexual, teniendo en cuenta que el cuerpo fue encontrado semidesnudo.