Femicidio en Córdoba: su hija no respondía los mensajes y la encontró degollada en el baño

Una joven de 21 años fue víctima de femicidio en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, donde su madre la encontró degollada en el baño tras volver de trabjar. Tras el hecho, la policía detuvo a la ex pareja de la chica, ya que algunos testigos lo vieron escapando de la vivienda donde ocurrió el hecho.

Según indicaron los investigadores, Oriana Gianinni fue encontrada degollada por su madre cuando llegó de su trabajo el sábado cerca del mediodía, preocupada porque su hija no respondía los mensajes. Al entrar al baño, se encontró con una escena tremenda. Desesperada llamó a la ambulancia, y empezó a gritar para que la ayudaran.

Si bien al principio no se sabía si se había tratado de un intento de robo, la intervención de unos testigos que vieron a un sospechoso fue clave. De hecho, le comentaron a la policía que vieron entrar a la vivienda al ex novio de Oriana, y que luego también lo vieron irse muy rápido en una moto. Así, Nicolás Zabala, de 24 años, fue detenido.

Además, las cámaras de seguridad de la zona ratificaron las declaraciones, ya que captaron al joven entrando a la casa donde vivía Oriana junto a su mamá, en la calle Velazco 1670, en el barrio Trulalá de la zona sur de Río Cuarto.

“Con este chico había andado 2 años y medio o tres años y ella se peleó hace como un año porque tuvo una secuencia en la que le quiso golpear”, contó el papá de Gianinni, Guillermo. De igual modo, comentó a los medios que las cámaras se seguridad lo captaron saliendo de la vivienda, aunque dijo que no sabe con qué excusa pudo haber entrado.

Asimismo, dijo que parece que Zabala acosaba a su hija desde hacía tiempo, porque incluso en las cámaras de seguridad se descubrió que el joven ya venían merodeando la vivienda desde hacía un tiempo. “La verdad que es algo que no se entiende, no sé porque paso esto, la crueldad que tuvo este muchacho con mi hija, no me entra en la cabeza”, se lamentó.

El hombre también explicó que el agresor fue detenido en la casa de un amigo, a donde se dirigió tras cometer el femicidio. “La declaración del amigo dice que llegó con una remera llena de sangre y que le pidió una remera y cuando se estaba cambiando llego la policía”, agregó.

La causa es investigada por el fiscal de Instrucción Daniel Miralles, quien ya ordenó las primeras diligencias y le tomó declaración a familiares y vecinos de la víctima.