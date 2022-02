Fernández cenó con Massa por el FMI y el aumento para jubilados: las noticias del día

Rodríguez Larreta criticó al Gobierno por la forma del traspaso de los colectivos

La discusión por la quita de subsidios al transporte en la Ciudad sumó un nuevo capítulo hoy cuando el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que se trata de “una muestra más de los embates, un avance sobre la autonomía de la Ciudad”.

Durante un acto en el Centro de Monitoreo Norte del Anillo Digital ubicado en el límite entre CABA y Vicente López, en el que se anunciaron mejoras en materia de seguridad, el alcalde porteño volvió a hacer foco en la polémica de la semana. “Es otra vez el gobierno nacional contra la Ciudad, otra vez el gobierno nacional contra los ciudadanos y contra millones de argentinos que circulan por la ciudad. Muchos son porteños y muchos de la provincia”, insistió.

“Tenemos que volver a ser un país federal y esto supone respetar la autonomía de cada distrito. Acá no puede haber ningún traspaso de funciones que no esté coordinado, que no esté acordado”, enfatizó.

En los próximos días se deberá poner fecha al encuentro que convocó el Ministerio de Transporte nacional para con la Ciudad y la provincia de Buenos Aires por esta cuestión.