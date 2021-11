Fernández cierra su gira por Europa y se abre el ingreso de turistas al país: las 7 noticias del día

La furia de Gallardo contra Pitana: "¿Qué cobrás pelotudo?"

A River le costó mucho el partido de ayer contra Estudiantes en La Plata en donde pudo rescatar solamente un empate. El fastidio no sólo se veía en los jugadores del plantel millonario sino también en su técnico, Marcelo Gallardo, que tuvo un fuerte cruce con el árbitro, Néstor Pitana. “Ey, Pitana... ¿Qué cobrás, pelotudo?", le gritó Gallardo al juez del encuentro, que no lo escuchó porque sino debió haberlo expulsado.

El insulto sucedió luego de que en una pelota dividida sobre la línea lateral de la defensa Pincha, Pitana le cobró una falta a Enzo Fernández y esto generó la furia del Muñeco. Consciente de la polémica que se generó alrededor de sus insultos, en la conferencia de prensa posterior al partido Gallardo intentó lavar su imagen.

“Vivo los partidos así, a veces me enojo con los árbitros como se enojan todos. No tengo nada contra él, a veces ve algo que sólo él ve. Tiene tanto don para manejar los partidos que a veces se le van de las manos para los dos lados. Siempre me pasa lo mismo, y cuando le querés hablar te ignora, no te mira”,dijo.

“Fue un partido duro, muy intenso, de dos estilos opuestos que a veces hay que jugar estos partidos incómodos. Por momentos jugamos bien y por otros no. Estudiantes nos pasó a jugar esos malos momentos y cuando pudimos jugar tuvimos nuestra generación de juego. Fue un empate justo, lo pudimos haber ganado, pero también perdido”, manifestó sobre lo que fue el resultado final del encuentro.