Fernández comenzó su gira por Europa y la vacunación de Macri en Miami: las 7 noticias del día

Dani La Chepi reveló cómo fue la charla con Sol Pérez para evitar futuras peleas en "MasterChef Celebrity"

Sol Pérez, la ex chica del clima, tuvo un cruce con una de sus compañeras, Dani La Chepi, en el certamen Masterchef. Esto terminó en una guerra entre las dos que se vio al aire.

Por eso mismo, la Chepi habló con Implacables y aclaró lo que pasó. “Me empezó a bajar la presión”, dijo.

Marcelo Polino, embajador del certamen de cocina, comentó que ambas tuvieron una charla detrás de cámara. La Chepi fue a buscar a Sol. Así lo contó la influencer. "Es verdad lo que dijo Polino. Yo hablé detrás de cámara. Yo también soy calentona y no sé callarme. A veces me tendría que callar la boca. Ella está muy acostumbrada a esto”, comentó la humorista.

“Y a los monólogos de estas peleas. Yo me pongo muy mal”, dijo. Luego contó algo que no se mostró al público. “Esto no estuvo en el programa. Yo estaba cocinando, me empecé a poner muy nerviosa y me empezó a bajar la presión. Estás nerviosa con los platos y que pase algo así… yo digo: ‘¿Por qué no me callé? No le tendría que haber dicho nada”, dijo.

“Pero después le hablé y le dije: ‘Basta. Sigamos laburando con respeto. Las dos necesitamos laburar’. Todo el mundo necesita laburar. Y esto es un laburo. Nos tenemos que divertir. Porque ninguna de las dos es cocinera. No vamos a ser amigas, claramente. Yo ya tengo mis amigas. No me interesa una relación más que esto, pero sí me interesa que haya respeto”, dijo La Chepi.

“Y que, si vamos a jugar a pelearnos, nos pongamos de acuerdo”, sumó. Sol Pérez había comentado que no toleraría que la llamaran falsa. Además, se quejó de que Dani La Chepi la tratara de competitiva y luego se burlara de ella, después de haberle cambiado el nombre al entrar a la competencia. La conductora contó todo esto en un furioso tweet que publicó días atrás.