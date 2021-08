Fernández defendió a la docente K y la salud del diputado baleado: las 7 noticias del día

Alberto Fernández salió en defensa de la maestra que humilló a un alumno al que tildó de "macrista"

El presidente Alberto Fernández defendió a la maestra, Laura Radetich, de quien se viralizó un video en donde tildó de macrista a un alumno de su clase y lo humilló frente a sus compañeros de aula. "Ayer escuchaba un enorme cuestionamiento a una maestra que se tensó en un debate con un alumno; yo soy profesor de la UBA hace muchos años y siempre he dicho que lo más importante que debe hacer un docente es sembrar dudas”, sostuvo Fernández en declaraciones a Radio 10.

“Si como consecuencia de la discusión, esa maestra le puso un uno, merece un reproche; pero que haya tenido el debate es formidable, porque invita a pensar”, continuó el jefe de Estado. "En la Ciudad de Buenos Aires hay un profesor que defendía a la dictadura militar, y nadie dedicó un renglón a ese hombre”, agregó Fernández al ser entrevistado por el Gato Sylvestre.

Ayer por la mañana, el periodista Ernesto Tenembaum compartió al aire el mensaje de voz que la docente le había enviado a su producción al ser consultada sobre la posibilidad de hacer una entrevista. “Me filmó un alumno macrista que me pinchó, que me hizo hablar de Macri, me puedo quedar sin laburo y voy a tener que buscar un abogado”, dijo.

Una de las cuestiones que remarcaron desde la cartera educativa provincial es que Radetich no estará al frente de un aula mientras se realice todo el sumario pertinente. Asimismo, en declaraciones al sitio Infobae, el supervisor de la Jefatura Distrital 1 de La Matanza, Luis La Scaleia, confirmó que se empezará a investigar junto a padres, docentes y alumnos si se trató de un hecho aislado o ese adoctrinamiento era algo habitual de Radetich en sus clases.