Alberto dijo que tiene el apoyo en el Congreso y vuelve Del Potro: las noticias del día

El regreso de Del Potro acapara toda la atención de la jornada en el Argentina Open

Juan Martín Del Potro enfrentará este martes a Federico Delbonis en un cruce de la ronda inicial entre tenistas argentinos que acapara toda la atracción de la segunda jornada del Argentina Open.

El tandilense Del Potro, quien regresará al circuito luego de 965 días y tras haberse sometido a cuatro operaciones en la rótula derecha, jugará ante el azuleño Delbonis no antes de las 20 y con televisación de la señal TyC Sports, en la cancha central Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

A los 33 años, regresará en una carrera repleta de lesiones que interrumpieron su actividad, aunque ya avisó quebrado entre lágrimas que “tal vez sea más una despedida que una vuelta”, cuando el sábado dio la conferencia de prensa previa a su reaparición. El certamen que se juega sobre superficie de polvo de ladrillo repartirá premios por USD 686.700 dólares.

Sobre el partido de este martes, el tenista de Tandil también opinó: “Voy a jugar y no veo la hora de entrar en la cancha el martes. Lo que estoy viviendo es para lo que me operé la última vez. No podía pedir otro rival que no sea Fede, juntos compartimos los días más felices”, dijo en relación a su próximo rival, un viejo conocido suyo: el azuleño Federico Delbonis, 41° del ranking. Vaya curiosidad: ambos fueron los ganadores de los tres puntos del equipo argentino en la final de la Copa Davis 2016 ante Croacia, en Zagreb.