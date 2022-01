El acuerdo de Alberto con la UCR y creen que la Ómicron es menos severa: las noticias del día

Denuncian a un importante funcionario provincial por abuso sexual

El director del Hospital de Niños y titular del COE de la Provincia de Córdoba, Juan Ledesma, fue denunciado por su ex pareja, quien lo acusa de haberla forzado a una relación sexual sin su consentimiento. La noticia se conoció en las últimas horas como consecuencia no solamente de la denuncia sino también del testimonio de la víctima que relató que durante los trece años que duró la relación fue víctima de un sinfín de abusos.

Incluso, en declaraciones al canal El Doce de esa provincia, la víctima relató que después de cortar la relación entre ambos a principio de año Ledesma se apareció en la puerta de su departamento el 27 de diciembre para pedirle que regresen y ante la negativa de ella la abusó sexualmente.

“Quería volver y como yo no accedía, él me presionaba las piernas, me apretaba fuerte”, dijo la víctima. “Me forzó a tener relaciones sexuales”, agregó para luego contar detalles de cómo fue justamente el nuevo abuso sexual que sufrió por parte de su ex pareja. “Me dijo que yo era de él y que no iba a permitir que ningún hombre esté conmigo, me fue empujando hasta la cama y me penetró vaginalmente sin consentimiento”, denunció la mujer.