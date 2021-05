Fernández negó volver a Fase 1, pero la Ciudad aseguró que se vienen semanas críticas

Luego de suspender anoche las exportaciones a la carne por 30 días, para intentar contener la escalada de precios, el presidente Alberto Fernández habló sobre el tema, y dijo que es necesario “poner orden en quiénes exportan y en el Mercado de Liniers”, para desacoplar los precios de exportación e importación.

Además, consultado sobre el vencimiento del DNU el próximo viernes, el mandatario dijo que es probable que se continúen con las restricciones por el coronavirus, aunque descartó volver a una Fase 1.

Alberto Fernández negó volver a Fase 1.

En este sentido, dijo que el regreso a la fase 1 de cuarentena es algo imposible porque existe un "problema sociológico" y que la gente no lo resistiría.

Asimismo Fernández, afirmó que "nos tiene que doler el número de 500 muertos diarios" por coronavirus y señaló que no hubiera querido "restringir la circulación, pero no hay otro modo que no sea ese" para combatir la pandemia.

Por eso mismo, confirmó que continuarán vigentes las restricciones y apuntó contra el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, luego de que algunos funcionarios de su gabinete reconocieran que analizan cerrar las escuelas.

"Me criticaron, me llevaron a la Corte y le hicieron decir a la Corte lo que ellos querían, ¿y quién tenía razón?", preguntó en una entrevista que brindó para Radio 10.

Además, lamentó que el mandatario porteño y otros gobernadores provinciales que en los últimas días pidieron medidas más fuertes, hayan perdido tanto tiempo. "Yo siempre le pregunto a Horacio, si en el colegio no hay contagios, si en los bares no hay contagios y si en los cines no hay contagios, ¿dónde se contagia la gente?", agregó.

El presidente cuestionó a quienes lo criticaron por cerrar las escuelas.

Por su parte, este martes el Gobierno porteño anunció que comienza una nueva etapa de vacunación con el empadronamiento de las personas de entre 55 y 59 años que sean personal estratégico o pertenezcan a grupos de riesgo.

el ministro de Salud porteño Fernán Quirós, expresó que “es muy difícil pedir un mayor esfuerzo” porque la sociedad atraviesa “un año y varios meses de un proceso doloroso, que tiene que ver con enormes pérdidas”. Aún así, comentó que "es un momento extremadamente delicado” en el que la gente debe hacer “un esfuerzo enorme”.

El funcionario porteño también dijo que las escuelas son lo último que se cierra y lo primero que se abre, "no sólo porque es poco causante de la curva epidémica, sino porque el daño que genera la falta de presencialidad es enorme, y en algunos casos irreparables, sobretodo para los niños más vulnerables".

Respecto a los estudiantes secundarios, aclaró que optaron por la modalidad de educación a distancia porque "tienen la personalidad más constituída y mayor tolerancia".

Por otro lado, comentó que las próximas semanas serán muy críticas, porque el equipo de salud está muy cansado y tenemos la posibilidad de vacunar a casi todas las personas que tienen factores de riesgo. "En ese escenario tan complejo vamos a pedir lo estrictamente necesario de acuerdo a la epidemiología y los mecanismos necesarios de esta enfermedad", adelantó.

De igual modo, aclaró que pese a la suba de casos, la Ciudad aún no ha tomado decisión de ningún tipo: "Vamos a observar muy detalladamente estos días que quedan hasta el viernes, para comprender si el cambio de tendencia se solidifica y sigue ascendiendo o vuelve a descender. La mejor manera de no tener que tomar desiciones o políticas públicas que generen mayor daño es que cada uno haga su mayor esfuerzo en estos días. Tratemos de no juntarnos con personas que no estemos conviviendo".