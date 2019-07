Fernández promete medidas, Macri busca votos y Lavagna recorre: las 7 noticias del día

Alberto Fernández prometió que subirá las jubilaciones y los sueldos un 20 %

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró que de ser electo impulsará una suba del 20 % en las jubilaciones, que serán financiadas con el cese de pago de los intereses de las Leliq. “Con el pago de 10 días de intereses podemos subsidiar los medicamentos a los jubilados”, sostuvo en referencia a su promesa del lunes pasado de remedios gratuitos.

Además, apuntó al gobierno por las altísimas tasas de inflación y remarcó que impulsará una suba de los salarios al mismo tiempo que las jubilaciones en caso de ser electo, con el objetivo de reactivar el consumo. “Hay que subir la perilla de la economía. Vamos a reunir a empresarios y sindicalistas para esforzarnos en recomponer los salarios”, sostuvo.

Macri apunta al voto joven y se focaliza en los indecisos y los “desilusionados”

En la recta final de la campaña a dos semanas de las PASO, el presidente Mauricio Macri encabezará una serie de encuentros en distintos puntos del país con el objetivo de atraer el voto de los indecisos - que según las encuestas varían entre un 5 y un 9 por ciento - y los “desilusionados”. Este fin de semana Juntos por el Cambio encabezó más de 400 encuentros en 250 localidades.

El presidente tiene como objetivo apuntar al “voto joven”, un segmento en el que el oficialismo tiene una parada complicada. Este sábado, Macri se mostró con un grupo de gamers en Tecnópolis, y ese tipo de encuentros se podría repetir en los próximos días. Es un sector clave: se estima que los “sub-30” representan casi el 35 % del padrón.

Lavagna quiere “saltar la grieta” y viaja a cuatro provincias en busca del voto del centro

El candidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, viajará en los próximos días a Jujuy, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires. En algunos casos lo hará solo y en otros estará acompañado por su compañero de fórmula, Juan Manuel Urtubey, y candidatos de cada uno de los distritos. Busca hacer foco en que es una “fórmula federal”, y que apuntan a “saltar la grieta”.

En el espacio de Lavagna y Urtubey apuntan al voto de los indecisos, aunque también a los desilusionados con la gestión de Mauricio Macri que a la vez tienen rechazo por la fórmula Fernández-Fernández.

Nuevo rund en el cruce Galperín-Grabois: “Tal vez algún día se te ocurra laburar”

El CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, volvió a cruzarse en Twitter con el dirigente social y líder de la CTEP Juan Grabois, quien lo criticó por las exenciones impositivas que recibió de parte del gobierno y le dijo: “Estaría bueno que pagues los impuestos, que no te regalen el 60 % del impuesto a las Ganancias mientras un empleado bancario lo paga o el 70 & de las cargas patronales mientras una PyME las tiene que pagar”.

Galperín no tardó en contratacar: “Tal vez, algún día, también se te ocurra laburar!”. Pero el dirigente social no se quedó atrás: “Tenés acceso ilegal a la base de ANSES. Chequéa que laburo desde los 18. Terminé dos carreras universitarias y una terciaria trabajando”.

Luego de las críticas y la polémica, abrió la inscripción al Servicio Cívico Voluntario en Valores

El Ministerio de Seguridad lanzó ayer la inscripción para el Servicio Cívico Voluntario en Valores, el programa dirigido a jóvenes de 16 a 20 años que será impartido por la Gendarmería Nacional y que apunta a la “inclusión” y “brindar igualdad de oportunidades”, que provocó un amplio rechazo en la oposición y en organismos de Derechos Humanos.

Juicio por Débora: hoy declara el endoscopista acusado de homicidio culposo

Hoy declarará cerca del mediodía el endoscopista Diego Bialolenkier, acusado del homicidio culposo de la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin, ocurrido en febrero del año pasado. La semana pasada, la otra acusada, la anestesista Nélida Inés Puente, lo señaló como el principal responsable por no haber llevado a cabo el procedimiento de manera apropiada.

Su defensa asegura que Bialolenkier no perforó el esófago, como reveló el informe de los peritos leído la semana pasada en una de las audiencias, que apuntaron también al endoscopista. “Bialolenkier no perforó. Un endoscopio no tiene una punta que pueda generar una lesión punzante”, dijo su abogado, Isaac Churba, en declaraciones a Clarín.

Para el FMI, el desempleo seguirá por arriba del 10 por ciento hasta 2021

Las proyecciones del último staff report del Fondo Monetario apuntan a que el desempleo en la Argentina se mantendrá por encima del 10 por ciento los próximos dos años, y que no bajará del 9 % al menos hasta 2024. Sin embargo, prevé un crecimiento de la economía sostenido durante todos esos años.