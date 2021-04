Fernández recibe a Larreta y el sector gastronómico llama a desobedecer el DNU: las 7 noticias del día

Los gastronómicos adelantaron que no respetarán el DNU de restricciones

Los gastronómicos de la Ciudad, y de otros puntos del país, tienen decidido no acatar el cierre de actividades dispuesto en el último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández. Así lo hicieron saber hoy mediante un comunicado de la agrupación “Sillas Al Revés”, que nuclear a cientos de comerciantes y en conjunto con el resto de las cámaras.

“El sector gastronómico no va a acatar el decreto publicado por el Gobierno Nacional. La gastronomía no contagia. Somos un espacio seguro para trabajar. Ya se comprobó que no somos foco de contagio y sí fuente de empleos. Esta restricción significa un nuevo atropello hacia nuestra industria. Este golpe hará que otros 15.000 locales deban cerrar y se pierdan cerca de 200.000 puestos de trabajo. A la fecha ya cerraron más de 10.000 locales y se perdieron 150.000 puestos de trabajo”, sostienen en el comunicado.

Un dato no menor es que en la publicación del mencionado DNU, desde el sector se desayunaron con que no estará habilitado el aforo interno y sólo podrán recibir clientes por fuera de la modalidad delivery y take away. “Es inaceptable la forma en la que se manejó el gobierno, sin diálogo y a las escondidas. La supuesta modificación del REPRO difundida ayer por el ministro Moroni es un anuncio mediático que poco contempla la realidad gastronómica actual”, remarcan en otro de los pasajes,

“Imposibilitarnos trabajar en el interior de nuestros locales no cambia el curso de la pandemia pero sí decide el futuro de pobreza en Argentina. Las pérdidas para los trabajadores del sector serán irrecuperables. Llamamos a la cordura al Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y a cada uno de los gobernadores para que no adhieran a esta medida y nos permitan seguir trabajando con el aforo y los protocolos aprobados”, concluyeron.